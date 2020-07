Alle elf Bewohner blieben trotz starker Rauchentwicklung im Treppenhaus unverletzt und konnten über die Drehleiter der Feuerwehr Bochum in Sicherheit gebracht werden.

Kellerbrand Brand in Bochum: Elf Bewohner über Drehleiter gerettet

Bochum. Ein Feuer weckt um vier Uhr elf Bewohner eines Hauses nahe dem Bergbaumuseum Bochum. Den 70 Einsatzkräften bleibt nur die Rettung aus Fenstern.

Elf Bewohner eines Mehrfamilienhauses nahe dem Bergbaumuseum in Bochum mussten am Donnerstagmorgen über die Fenster ins Freie gebracht werden. Ein Feuer im Keller des Hauses an der Westhoffstraße hatte es ihnen unmöglich gemacht, das Gebäude über das Treppenhaus zu verlassen. Die Bewohner blieben nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In ihren geöffneten Fenstern warteten die elf Bewohner auf die Rettung per Drehleiter der Feuerwehr Bochum. Foto: Verena Lörsch / WAZ

Um vier Uhr gingen bei der Feuerwehr Bochum mehrere Notrufe ein. Durch einen lauten Knall aus dem Keller, das Piepen eines Rauchmelders und dichtem Rauch aus dem Treppenhaus waren die elf Bewohner der Hauses aus dem Schlaf geschreckt worden. Mangels anderer Fluchtmöglichkeiten verharrten die Bewohner bis zum Eintreffen der rund 70 Einsatzkräfte an ihren geöffneten Fenstern, bis die Feuerwehr alle Personen in Sicherheit bringen konnte.

„Unsere erste Maßnahme war die Rettung über die Drehleiter“, erklärt Thomas Lindemann, der Einsatzleiter der Feuerwehr, vor Ort. Eine Waschmaschine im Keller des Hauses soll die Ursache des Brandes gewesen sein. Löschzüge der Feuerwehren Wattenscheid, Innenstadt sowie die Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte und Freiwillige Feuerwehren aus dem restlichen Stadtgebiet waren im Einsatz.

