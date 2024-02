Feuerwehr-Einsatz Brand in Bochum: Bewohner retten sich mit Sprung aus Fenster

Bochum Bei einem dramatischen Rettungseinsatz hat die Feuerwehr in der Nacht sechs Menschen aus einem Wohnhaus gerettet. Nun ermittelt die Polizei.

Mit einem Sprung in ein Sprungpolster der Feuerwehr haben sich in der Nacht zu Sonntag in Bochum zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses vor Feuer und Rauch gerettet. Noch vier weitere Menschen mussten die Feuerwehrleute aus dem Haus retten.

Um kurz vor Mitternacht war die Feuerwehr zur Wallstraße in Langendreer alarmiert worden. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schlugen Flammen aus mehreren Fenster. Das Treppenhaus war stark verraucht, berichtete die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen.

Wohnungsbrand in Bochum: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner

Mehreren Bewohnern war der Fluchtweg abgeschnitten, teilte die Feuerwehr mit. Aus der Brandwohnung im zweiten Stock des Hauses riefen zwei Menschen um Hilfe, sie standen an einem der Fenster. Die Feuerwehr breitete ein Sprungposter unter dem Fenster aus, in das die beiden Bewohner schließlich sprangen und sich in Sicherheit brachten. Lesen Sie auch:Feuerwehr Bochum: Die tragischsten Einsätze 2023

Die Flammen aus der Wohnung schlugen währenddessen bereits auf einen darüber liegenden Balkon über. Feuerwehrleute retteten unter Atemschutz zwei Bewohner des Dachgeschosses und führten sie, geschützt durch „Fluchthauben“ durch das verqualmte Treppenhaus nach draußen. Aus einer weiteren Wohnung wurden zudem noch ein Rollstuhlfahrer und eine weitere Person evakuiert, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag mit.

Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar

Die Feuerwehr zählte insgesamt drei Bewohner, die durch Brandrauch leicht verletzt wurden und in Krankenhäuser gekommen seien. Nach einer halben Stunde sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer auf andere Gebäudeteile überschlagen konnte. Um 2.30 Uhr war der Einsatz beendet, berichtete die Feuerwehr. Insgesamt waren 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Auch interessant:Keine Umkleide, keine Duschen: Probleme bei der Feuerwehr

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache gab es am Sonntagmorgen noch keine Einschätzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits am frühen Samstagabend gab es einen weiteren dramatischen Rettungseinsatz für die Feuerwehr. Ein Kellerbrand in Wattenscheid schnitt Hausbewohner den Fluchtweg ab.

(dae)

