Feuerwehr Bochum rettet zwei Bewohner aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat am frühen Freitagabend zwei Bewohner aus einer Wohnung in Bochum-Werne gerettet.

Bochum. In Bochum-Werne hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Insgesamt waren sechs Personen betroffen, vier davon kamen ins Krankenhaus.

In Bochum-Werne, in der Straße „Am Leweken 14“, hat sich am frühen Freitagabend ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Das Haus mit zwei Stockwerken war von Flammen betroffen, die sich von einer Wohnung im Obergeschoss über den Balkon bis zum Dach ausgebreitet hatten. Insgesamt waren sechs Personen von dem Brand betroffen, von denen vier in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Gegen 18.40 Uhr informierten ein aufmerksamer Nachbar und die Polizei Bochum die Feuerwehr. Da der Treppenraum laut Feuerwehrbericht verraucht war und unklar war, ob sich noch weitere Personen in Gefahr befanden, rückten sofort Einheiten von allen Feuer- und Rettungswachen sowie die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatzort aus.

Brand im Bochum: Geretteter Bewohner informiert Feuerwehr über weitere Person

Die Einsatzkräfte konnten eine Person aus der Wohnung retten. Diese informierte die Feuerwehr darüber, dass sich noch eine weitere Person in der Wohnung befand. Sofort wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Rettung der vermissten Person in das Gebäude geschickt. Gleichzeitig bekämpfte die Feuerwehr mit einem Strahlrohr von außen das Feuer an der Rückseite des Gebäudes, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Kurze Zeit später retteten sie laut Bericht eine weitere Person aus der Brandwohnung und übergaben sie dem Rettungsdienst. Sie fanden auch einen Hund in der Wohnung, der unverletzt war, da er sich im nicht vom Rauch betroffenen Badezimmer aufhielt. Die anderen Wohnungen wurden von weiteren Einsatzkräften kontrolliert. Zwei Personen befanden sich in benachbarten Wohnungen im Obergeschoss, waren jedoch nicht in Gefahr. Sie wurden von den Einsatzkräften betreut und medizinisch untersucht.

Feuer nach rund 20 Minuten unter Kontrolle

Zwei weitere Personen hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Nach rund 20 Minuten konnte vermeldet werden, dass das Feuer unter Kontrolle war. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauerten bis etwa 21.15 Uhr an.

Die Stadtwerke Bochum überprüften die Strom-, Wasser- und Gasversorgung und mussten diese vorübergehend abschalten. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar, während die anderen Wohnungen weiterhin genutzt werden können. Die Ermittlung zur Brandursache wurde an die Polizei Bochum übergeben. (Red.)

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum