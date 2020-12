Bochum. Die Boutique „Miceli“ hat ihr Geschäft in der Drehscheibe in Bochum neu eröffnet. Es gibt Kleidung, Accessoires und Taschen – direkt aus Italien.

In der ersten Etage der Drehscheibe in der Innenstadt in Bochum hat die Boutique „Miceli“ neu eröffnet. In dem kleinen Geschäft direkt gegenüber vom Supermarkt Rewe verkauft Inhaberin Karin Miceli Frauenkleidung, Taschen und Accessoires wie Schals und Tücher. Die Mode kommt aus Italien.

Bochum ist Karin Micelis Heimatstadt, weshalb sie sich schon vor anderthalb Jahren entschied, hier ein Geschäft zu eröffnen. Dieses war zuerst im Untergeschoss der Drehscheibe. Seit diesem Monat empfängt Miceli die Kunden nun zwei Stockwerke höher. Gemeinsam mit Mann Ulderico Miceli und Kindern betreibt die Inhaberin zudem Geschäfte und in Schwelm – ein Familienbetrieb. Wohnort der Micelis ist mittlerweile Castrop-Rauxel.

Italienische Mode in der Drehscheibe Bochum – für junge und ältere Kundinnen

Die Liebe zur italienischen Mode wurde Ulderico Miceli ins Blut gelegt, 1994 eröffneten seine Eltern ein Mode-Geschäft in Gerthe. Doch was macht die italienische Mode so besonders? „Es ist einfach ein ganz anderer Stil“, meint Karin Miceli. Dieser gefalle vielen ihrer Kundinnen – ob jung oder älter.

Zur Neueröffnung gibt es in der Boutique „Miceli“ eine Aktion: Bei jedem Einkauf gibt es 20 Prozent auf die gesamte Ware, noch bis zum 14. Dezember.

Die Boutique „Miceli“ in der Drehscheibe , Kortumstraße 100, in Bochum hat montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

