Botanischer Garten in Bochum bietet neue Führungen an

Bochum. Im Botanischen Garten gibt es wieder Führungen. Diverse Pflanzenthemen werden erörtert. Hier das Programm.

Der Botanische Garten der Ruhr-Uni Bochum bietet im März und April wieder öffentliche Führungen an.

Sonntag, 20. März, 13 bis 14.30 Uhr: Frühblüher im Botanischen Garten.

Sonntag, 27. März, 10 bis 11.30 Uhr: Artenvielfalt im Botanischen Garten; 13 bis 14..30 Uhr: Vom Mammutbaum zum Weihnachtsbaum - Nadelbäume der Welt.

Sonntag, 3. April, 10 bis 11.30 Uhr: Anpassungskünstler; 13 bis 14.30 Uhr: Artenvielfalt.

Anmeldungen für die Führungen nur per Email

Sonntag, 10. April, 10 bis 11.30 Uhr: Früchte aus aller Welt - exotische Nutzpflanzen; 13 bis 14.30 Uhr: Artenvielfalt.

Sonntag, 24. April, 10 bis 11.30 Uhr: Die Pflanzenwelt unserer Kontinente: Entdeckungsreise für Kinder; 13 bis 14.30 Uhr: Artenvielfalt.

Anmeldung per Email: boga-fuehrungen@ruhr-uni-bochum.de bis 18 Uhr am Freitag vor dem Termin. Treffpunkt wird in der Antwort mitgeteilt. Gebühr: vier Euro, erm. zwei Euro. Es gilt 3G.

