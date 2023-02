Botanischer Garten Bochum präsentiert frostige Schönheiten

Der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum startet am Wochenende mit seinem Jahresprogramm.

Bochum. Der Botanische Garten in Bochum bietet wieder Führungen an. Es geht um exotische Nutzpflanzen und um frostige Schönheiten.

Der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum startet mit zwei öffentlichen Führungen in die Saison.

Am kommenden Samstag (11.) von 11 bis 12.30 Uhr gibt es einen Ausflug zu den exotischen Nutzpflanzen aus aller Welt. Titel: „Kaffee, Schokolade und Co.“

Am Sonntag am 12.9 von 11 bis 12.30 Uhr geht es um „frostige Schönheiten“. Dabei werden die ersten Frühblüher des Jahres entdeckt.

Besucher müssen sich vorher anmelden

Anmeldung per Email an boga-fuehrungen@ruhr-uni-bochum.de bis 18 Uhr am Freitag. Gebühr: Vier Euro (zwei Euro erm.). Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung mitgeteilt.

