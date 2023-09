Bonnie Tyler kommt nach Bochum – mit Jubiläums-Hit im Gepäck

Bochum. Bonnie Tyler kommt im Oktober nach Bochum. Die 80er-Jahre-Rockgröße holt ihr Konzert nach, das 2022 Corona zum Opfer fiel. Was Tickets kosten.

Ihr Konzert 2022 fiel der Corona-Pandemie zum Opfer – anderthalb Jahre später kommt Bonnie Tyler nun doch nach Bochum: Am 11. Oktober (20 Uhr) holt die Rock-Größe („It’s a Heartache“, „Lost in France“) ihren Auftritt im Ruhrcongress nach.

Die Verzögerung schafft immerhin einen runden Anlass: Die Hallentour, die die 72-Jährige ab Oktober bis kurz vor Weihnachten in mehr als 30 Städte in Deutschland und Nachbarländer führt, ist dem „Total Eclipse of the Heart“-Jubiläum gewidmet. 40 Jahre ist es her, dass Bonnie Tyler mit dem Song einen Welthit landete.

Bonnie Tyler in Bochum: Karten ab knapp 52 Euro

Die Waliserin mit der markanten Stimme hat aber auch ihre anderen Hits mit im Gepäck: von ihrem ersten Charts-Treffer „Lost In France“ über „It’s a Heartache“ sowie „Holding Out For A Hero“ bis hin zu neueren Stücken ihres Albums „The Best Is Yet To Come“ von 2021.

Karten für das Gastspiel im Ruhrcongress am Stadionring kosten zwischen 51,85 und 97,85 Euro und sind bei Eventim sowie den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

