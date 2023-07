„BOn Appétit“: Bei Neuauflage wird auch im Rathaus getafelt

Auch auf dem Rathausflur des Oberbürgermeisters (hier bei einer zurückliegenden Veranstaltung) wird am 5. August bei „BOn Appétit“ in Bochum geschmaust.

Bochum. Leckereien im Rathaus, ein Dinner im Aquarienhaus des Tierparks: Für die Neuauflage von „BOn Appétit“ in Bochum sind jetzt Anmeldungen möglich.

Mit dem Format „Hallo, Nachbar!“ ermöglichte es die Bochum Marketing GmbH bis 2019 jährlich bis zu 200 Bürgerinnen und Bürgern, einen Urlaubstag daheim zu verbringen: mit Besichtigungen, Abendshow und Hotelübernachtung. Daran knüpfte im vergangenen Jahr „BOn Appétit“ an. Mit Erfolg: In diesem Sommer gibt’s eine Neuauflage.

„Einen unvergesslichen Tag voller kulinarischem Hochgenuss an besonderen Orten“ versprechen die Stadtwerber den Teilnehmern der Tafel-Tour, die 2022 in den Kunstbunker in Stahlhausen, die Christuskirche und das Union-Kino führte. Leckereien von Essig-Drinks bis zu Schoko-Pralinen wurden serviert. Ein Gin-Tasting der Bochumer „Liquormacher“ garnierte das Abendessen im Hotel-Restaurant Tucholsky, wo auch übernachtet wurde.

„BOn Appétit“ in Bochum: Am 5. August warten vier Stationen

Fortsetzung folgt am Samstag, 5. August. 45 Plätze sind zu vergeben. Die Partner sind neu. Eingecheckt wird am Mittag im Mercure-Hotel mit seinen Twin-Towers auf dem Boulevard. Von dort geht’s

– ins Kunstmuseum an der Kortumstraße, wo die Fachhandlung „Iulians Wein“ nicht nur edle Tropfen, sondern auch Brot mit Dips bereithält;

– in die Ko-Fabrik an der Stühmeyerstraße, wo „NEĀ The Deli & Urban Concept Store” (Hellweg) regionale und saisonale Spezialitäten verspricht;

– ins Rathaus, wo das Ehrenfeld-Café „Omi backt“ auf dem Flur des Oberbürgermeisters ein Schnuckerpaket mitbringt.

Abschluss am Abend mit Menü im Aquarienhaus

Am Abend trifft sich die Gruppe im Tierpark wieder. Nach einer kurzen Führung wird im Aquarienhaus, zwischen Amazonas-Fischen und Krokodilen, ein Zwei-Gang-Menü des Lokals Franz Ferdinand aufgetischt. „Voll und glücklich wird sich anschließend im Mercure-Hotel gebettet. Den Abschluss bildet hier am Sonntagmorgen ein Frühstück“, kündigt Projektleiterin Vivien Schmidt an.

Die Karten kosten 140 Euro pro Person und sind im Doppelpack im Internet auf bochum-tourismus.de/bonappetit zu bestellen. Die Buchung einzelner Tickets erfolgt telefonisch unter 0234/9049614.

