Bombensuche: Feuerwehr Bochum bereitet Evakuierung vor

Bochum. Die Suche nach Weltkriegs-Bomben in Bochum geht am Mittwoch weiter. Betroffen sind knapp 2000 Menschen an der Stadtgrenze Bochum/Gelsenkirchen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg vermutet auf einem Grundstück in einem Neubaugebiet im Wattenscheider Stadtteil Günnigfeld einen Blindgänger. Die Suche nach der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg findet am Mittwoch, 1. Juli, statt. Knapp 2000 Menschen an der Stadtgrenze von Bochum zu Gelsenkirchen müssten evakuiert werden, sollte sich der Verdacht bestätigen und die Bombe noch einen Zünder haben.

Verdacht auf Fliegerbombe: 2000 Menschen in Bochum und Gelsenkirchen sind betroffen

Die Ausgrabung startet frühmorgens. Noch am Mittwochvormittag soll feststehen, ob wirklich eine Bombe im Erdreich liegt, wie groß sie ist und ob sie überhaupt entschärft werden muss. Bei ersten Untersuchungen vor Ort habe sich im Februar der Verdacht, der auf der Auswertung von Luftbildern fußt, erhärtet, teilte die Stadt am Dienstag auf Anfrage mit. 37 Löcher in einem Radius von sechs Metern wurden dazu ins Erdreich gebohrt.

Die Stelle an der am Mittwoch gegraben wird, liegt fast genau auf der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen - am Aschenbruch 76. Sechs neue Reihenhäuser sind dort geplant. Corona-bedingt wurden zahlreiche Entschärfungen in den vergangenen Monaten zum Leidwesen vieler Baufirmen erst einmal zurückgestellt. Jetzt holen die Behörden viele Untersuchungen nach.

Radius der Evakuierungszone gilt erst einmal nur für 250-Kilo-Bombe

Von einer möglichen Evakuierung am Mittwoch betroffen wären knapp 2000 Menschen – 1340 in Bochum und rund 500 in Gelsenkirchen. Die Anwohner im Radius von 250 Metern um den Verdachtspunkt wurden bereits am Montag, 29. Juni, informiert. Sollte es sich allerdings um eine der selteneren Zehn-Zentner-Bomben (500 Kilogramm) handeln, müsste der Radius auf 500 Meter ausgedehnt werden. Betroffen wären dann mehrere Tausend Anwohner in beiden Städten.

Sollte tatsächlich eine Evakuierung erforderlich werden, erfolgt diese wie gewohnt durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und weiterer Hilfsorganisationen, die von Haus zu Haus gehen werden, um die Bewohner zu evakuieren. „Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage gäbe es bei einer Evakuierung spezielle Verhaltensvorgaben“, teilt die Feuerwehr mit. Ein Mindestabstand zu anderen Personen muss eingehalten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Betreuungsstelle wird in Gelsenkirchener Gesamtschule eingerichtet

Die Anwohner werden für die Zeit einer Entschärfung zur Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen gebracht. Dort wird eine Betreuungsstelle eingerichtet. Im Bus sowie in der Betreuungsstelle gelten die gleichen Abstands- und Hygiene Vorgaben wie derzeit im öffentlichen Leben in den Bereichen Öffentlicher Personennahverkehr und in Restaurants, also die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen sowie beim Herumlaufen in der Betreuungsstelle.

Aktuelle Informationen zu den Suchmaßnahmen am Dienstag sowie zur Evakuierung im Falle eines Kampfmittelfundes gibt es auch unter: www.bochum.de oder am Bürgertelefon der Stadt unter 0234/ 919-3333.

Weitere Verdachtspunkte werden in den kommenden Wochen utnersucht

In diesen Wochen soll an insgesamt 15 Verdachtspunkten in Bochum nach Blindgängern gegraben werden. Eine erste Entschärfung hatte es Mitte Juni bereits an der Ruhr-Universität gegeben. Ein erhöhter Verdacht auf Blindgänger im Erdreich besteht an folgenden Orten: Wattenscheider Bach (vier Stellen), Steinring (Innenstadt), Marmelshagen (Hofstede), Braunsberger Straße (Hordel) und Universitätsstraße.

