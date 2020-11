Mahnmal „Trauernde Alte“

Am Mahnmal für die Opfer des Angriffs 1944, der „Trauernden Alten“ von Gerhard Marcks an der Pauluskirche in der Grabenstraße, wird in den Morgenstunden des 4. Novembers ein Kranz des Oberbürgermeisters Thomas Eiskirch zum Gedenken an dieses Ereignis niedergelegt.

Die „Trauernde Alte“ ist - zusammen mit dem von Ignatius Geitel gestalteten Mosaik der klagenden Mutter auf dem Hauptfriedhof - das wichtigste Denkmal zur Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs in Bochum.

Dargestellt ist eine alte Frau, die - gestützt auf ihren Stock - suchend ausblickt nach jemandem, der wahrscheinlich nie wiederkommt. Sie ist ein Sinnbild der verlorenen Trauer. Die Basaltplastik wurde am 4. November 1956 eingeweiht.