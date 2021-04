Bombe in Bochum: Hauptbahnhof gesperrt, Entschärfung abends

Bochum. Die in der Bochumer Innenstadt gefunden Fliegerbombe wird am Donnerstagabend (29. April) entschärft. Dazu wird auch der Hauptbahnhof gesperrt.

An einer Baustelle in der Bochumer Innenstadt wurde eine britische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden. Am Nachmittag des heutigen Donnerstags (29. April) soll das Gebiet im Umkreis von 500 Metern evakuiert werden, der Hauptbahnhof ist betroffen.

Der Fundort der Weltkriegsbombe ist an der Neustraße 7 , nahe des Hauptbahnhofs Bochum . Ab 14.30 Uhr fahren hier keine Züge mehr

ist an der , nahe des . Ab 14.30 Uhr fahren hier keine Züge mehr Die Entschärfung findet am Abend (Donnerstag, 29. April) statt. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort, ab 14 Uhr beginnt die Evakuierung.

findet am Abend (Donnerstag, 29. April) statt. Der ist bereits vor Ort, ab beginnt die Der Evakuierungsradius beträgt 500 Meter. Notaufnahmestellen sind in der Schiller-Schule (Waldring 71) und in der Turnhalle der Graf-Engelbert-Schule (Königsallee 77-79) eingerichtet.

sind in der Schiller-Schule (Waldring 71) und in der Turnhalle der Graf-Engelbert-Schule (Königsallee 77-79) eingerichtet. Stadt und Feuerwehr haben ein Bürgertelefon geschaltet. Es ist unter Tel. 0234/ 910 33 33 erreichbar.

geschaltet. Es ist unter Tel. 0234/ 910 33 33 erreichbar. Immer wieder kommt es in Bochum zu Entschärfungen von Weltkriegsbomben. Wir haben die Gründe gesammelt und eine Übersicht der letzten großen Entschärfungen erstellt.

In diesem Bereich wird in der Bochumer Innenstadt evakuiert:

Unser Liveticker: Shuttle für Anwohnerinnen und Anwohner

14.30 Uhr: Nun steht fest: Die Entschärfung der britischen Zehn-Zentner-Bombe findet am Abend statt – eine Uhrzeit kann die Feuerwehr aber noch nicht nennen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner fahren Shuttle-Busse von zwei Bahnhöfen zu den Notaufnahmestellen an Schiller- und Graf-Engelbert-Schule. Sie starten am Busbahnhof am Bochumer Hauptbahnhof sowie an der Kreuzung Südring/Viktoriastraße. Die Mitfahrt ist kostenlos.

Rund 200 Einsatzkräfte sind mittlerweile am Rathaus eingetroffen und beginnen jetzt mit der Evakuierung. Auch die Straßensperren werden in Kürze eingerichtet. Bitte unterstützt uns bei den Evakuierungsmaßnahmen und folgt den Anweisungen der Einsatzkräfte. Danke! #fwbo #BoBombe pic.twitter.com/0MAVFd9F25 — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) April 29, 2021

Marco Schneider muss seine Wohnung wegen der Bombenentschärfung in Bochum verlassen. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

14.15 Uhr: Rund 5000 Anwohnerinnen und Anwohner sind von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen – darunter Marco Schneider, Student der Ruhr-Universität. Er muss in zwei Tagen seine Masterarbeit abgeben und wollte diese eigentlich heute fertig stellen. Schnell hat der 25-Jährige seinen Rucksack gepackt und glücklicherweise Unterschlupf bei einem Kumpel gefunden. An seine Wohnungstür hat Schneider ein Schild gehangen: „Wohnung bereits verlassen“ – als Hinweis für diejenigen, die überprüfen, dass sich wirklich niemand mehr im Evakuierungsradius befinden.

14 Uhr: Unterstützung erhält die Feuerwehr Bochum während der Evakuierung und Entschärfung von der Bereitschaftspolizei. Diese leistet Amtshilfe und sorgt für die Sperrungen sowie die Kontrollen im Evakuierungsgebiet. Außerdem bewacht sie die leerstehenden Wohnungen, damit Einbrecher sich die Evakuierung nicht zunutze machen.

Hauptbahnhof Bochum ab 14.30 Uhr gesperrt

13.30 Uhr: Ab 14.30 Uhr ist der Hauptbahnhof in Bochum komplett gesperrt, dann halten dort keine Züge mehr. Weitere Informationen will die Deutsche Bahn in Kürze mitteilen. Auf der Anzeigetafel im Hauptbahnhof steht: „Fliegerbombenentschärfung in der Bochumer Innenstadt. Züge werden ab 14.30 Uhr ohne Halt in Bochum-Hauptbahnhof umgeleitet.“

Noch näher als so werden wir die britische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder wohl nicht zu sehen bekommen. Am Nachmittag beginnt an der Neustraße in Bochum die Entschärfung. Foto: Laura Schmidt / Bochum

13.15 Uhr: Noch deutet nicht so viel darauf hin, dass an der Neustraße am Nachmittag die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wird. Lediglich die Fahrzeuge des Kampfmittelräumdienstes sowie das Absperrband an der Straße sind Hinweise. Anwohner der Neustraße dürfen ihre Wohnungen schon jetzt nur noch kurz betreten um die nötigsten Dinge zu holen, danach können sie Unterschlupf an den beiden Notaufnahmestellen in der Schiller-Schule (Waldring 71) und in der Turnhalle der Graf-Engelbert-Schule (Königsallee 77-79) finden.

Anwohnerinnen und Anwohner können die Neustraße wegen der Bombenentschärfung schon jetzt nicht mehr passieren. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bombenentschärfung: Evakuierung in der Innenstadt Bochum Nachmittag

Im Rahmen der Evakuierung werden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und der Hilfsorganisationen die Häuser kontrollieren und Anwohner bitten, ihre Wohnungen zu verlassen. Zwei Notaufnahmestellen werden in der Schiller-Schule (Waldring 71) und in der Turnhalle der Graf-Engelbert-Schule (Königsallee 77-79) eingerichtet. Dort können sich von der Evakuierung betroffene Anwohner von 14 Uhr an aufhalten. Noch werden dort Abiturarbeiten geschrieben.

12.30 Uhr: 5000 Menschen sind nach Einschätzung der Feuerwehr von der Räumung betroffen. In einem Bereich 500 Meter rund um die Fundstelle an der Neustraße 7 soll von 14 Uhr an evakuiert werden. Dazu gehören neben dem Hauptbahnhof u. a. drei Tageskliniken, sieben Wohnanlagen und Altenheime wie das St.-Marienstift und das Wohnheim an der Maximilian-Kolbe-Straße. „Ich denke dass die Bombe dann am frühen Abend entschärft werden kann“, so Bochums Feuerwehr-Chef Simon Heußen.

Nach dem Fund des auffälligen Gegenstands im Erdreich einer Baustelle hatte der Kampfmittelräumdienst schnell entdeckt, dass es sich um eine britische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Am späten Morgen war die Neustraße bereits von Mitarbeitern des Ordnungsamts abgeriegelt.

Derzeit werden Evakuierung und die Entschärfung der britischen Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder vorbereitet. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort. Foto: Andreas Rorowski / WAZ

11.30 Uhr: Die Feuerwehr Bochum ist bereits vor Ort. Derzeit ist der Kampfmittelräumdienst damit beschäftigt, den genauen Radius abzustecken. Die Neustraße ist schon abgesperrt. Die Evakuierung soll nicht vor 14 Uhr beginnen. Der Hauptbahnhof muss geräumt werden, das St.-Elisabeth-Hospital nicht.