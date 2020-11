Bombe auf Evonik-Gelände: Bochum von Evakuierung betroffen

Betroffen von der Evakuierung am Dienstag sind einige Gewerbebetriebe an der Dorstener Straße in Bochum (rechts oben). Auf dem Evonik-Gelände in Herne (l.) wird eine Bombe entschärft.

Bochum. Am Dienstag wird auf dem Evonik-Gelände in Herne eine Weltkriegsbombe entschärft. Auch Bochum ist betroffen, vor allem einige Gewerbebetriebe.

Auf dem Evonik-Gelände in Herne an der Stadtgrenze zu Bochum ist eine 250 Kilogramm schwere Bombe, ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, entdeckt worden. Sie wird am Dienstag, 17. November, entschärft. Von den notwendigen Evakuierungsmaßnahmen ist auch Bochum betroffen.

Vorwiegend Gewerbebetriebe an der Dorstener Straße in Bochum und ein Abhollager eines Einrichtungshauses an der Dorstener Straße 22 seien außerhalb des Werks von Räumungsmaßnahmen betroffen, so die Stadt Herne (Grafik).

Der grün-markierte Bereich wird am Dienstag evakuiert. Foto: Stadt Herne

Das gelte insbesondere für das Prater-Center und den Bereich der Dorstener Straße zwischen Riemker Straße und Herzogstraße, wo Burger King, McDonald’s, der Blockhaushersteller Gaidt, die Spedition Gelse und eine Tankstelle angesiedelt sind. Nicht von Evakuierung betroffen ist das unweit gelegene Hannibal-Center.

Evakuierung beginnt um 10 Uhr

Da am Dienstag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, bittet die Stadt Herne, den Bereich weiträumig zu umfahren. Nach aktuellem Stand soll die Evakuierung um 10 Uhr beginnen.

