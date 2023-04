Umleitung Bogestra: Vier Buslinien in Bochum werden umgeleitet

Bochum. Wegen Bauarbeiten werden vier Buslinien der Bogestra zeitweise umgeleitet. Einige Haltestellen fallen vorerst weg. Welche Linien betroffen sind.

Bochumerinnen und Bochumer müssen sich kurzfristig auf Veränderungen des Busfahrplans der Bogestra einstellen. Betroffen sind in Bochum vier Linien vom 14. bis 16. April.

Bochum: Bauarbeiten führen zu Bus-Umleitungen

Wie die Bogestra mitteilt, werden aufgrund von Bauarbeiten die Buslinien 345, 355, 358 und der Nachtexpress NE3 von Freitag, 14. April, bis Sonntag, 16. April, umgeleitet. In dieser Zeit fahren die Linien 345 und 358 anstatt der Haltestelle Mettestraße, die gleichnamige Haltestelle der Linie 355 an. Die Linien 355 und der Nachtexpress NE3 halten dafür nicht an der Haltestelle Mettestraße.

Dazu kommt, dass die Haltestelle Laer Mitte/Suntumer Straße, Dannebaumstraße und Goy von der Linie 358 nicht angefahren werden können. Alle Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über die Bogestra-App Mutti abgerufen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum