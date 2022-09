Bogestra verschönert Umspannstationen mit bunten Motiven

Dieses sogenannte Unterwerk an der Wattenscheider Straße, in dem Strom zu Bahnstrom umgewandelt wird, gehört zu den drei jetzt mit Graffiti gestalteten Strom-Stationen.

Bochum. Drei Unterwerke in Bochum erhalten einen farbigen Anstrich mit Motiven. Die Bogestra möchte damit helfen, das Stadtbild zu verschönern.

Im Rahmen des neuen Stadtverschönerungsprojektes „Aus grau wird bunt“ der Bogestra lässt das Verkehrsunternehmen aktuell drei seiner Unterwerke (Umspannanlagen für Bahnstrom) in Bochum neugestalten. Für das Häuschen in Goldhamme beauftragte die Bogestra einen örtlichen Malerbetrieb, der in Zusammenarbeit mit lokalen Graffiti-Künstlern und Künstlerinnen die Verschönerungsarbeiten umsetzte.

Stadtbaurat ist Schirmherr der Aktion

Unterstützung bekommt die Bogestra von der Bochumer Beschäftigungsförderungsgesellschaft und von Stadtbaurat Markus Bradtke. „Im Rahmen der Bochum Strategie 2030 wurden und werden zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, die die Stadt Bochum auch in Zukunft lebenswert und attraktiv machen sollen“, so Bradtke. Durch das Pilotprojekt ‚Aus grau wird bunt‘ werden unscheinbare Unterwerks-Häuschen zu echten Hinguckern. Als Motive dienen etwa E-Bus, Lastenfahrrad oder eine begrünte Haltestelle. Der Stadtbaurat hat auch die Schirmherrschaft der Aktion übernommen.

Insgesamt gibt es rund 40 dieser Unterwerke

Für das Pilotprojekt wurden drei Unterwerke ausgewählt, von denen bislang zwei bereits umgestalten worden sind. Das dritte Unterwerk wird voraussichtlich im kommenden Monat gestaltet. Insgesamt betreibt die Bogestra rund 40 Unterwerke. Die Unterwerksgebäude dienen hauptsächlich der Stromumformung. Sie formen den von den Stadtwerken gelieferten Drehstrom mit einer Spannung von ca. 10.000 Volt in Gleichstrom mit einer Spannung von ca. 750 Volt um, damit die Straßenbahnen damit fahren können.

