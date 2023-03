Bochum-Linden: An dieser Fußgängerampel sollen Schienen und Kopfsteinpflaster zur Stolperfalle werden. Die Bogestra überprüft das.

Verkehrssicherheit Bogestra überprüft „Stolper-Schienen“ in Bochum-Linden

Linden. Für einen Anwohner in Bochum-Linden sind Schäden an dortigen Gleisen eine Stolperfalle. Jetzt will die Bogestra die mögliche Gefahr überprüfen.

Durch Korrosion, dem zeitweise kalten Wetter und stärkere Benutzung platzen Gehwege und Straßen schonmal auf. Wer, wie einige Senioren, eine Gehhilfe hat, kann dort schnell hängen bleiben. Auch an einer Stelle in Bochum-Linden soll Unfallgefahr an Gleisen herrschen.

Anwohner in Bochum klagt über gefährliche Stelle

Gemeint ist der Fußgängerüberweg an der Kreuzung Hattinger Straße/Munscheider Damm im Bochumer Südwesten. Dort liegen Straßenbahn-Gleise der Bogestra eingebettet in Kopfsteinpflaster. Das soll jetzt lose sein und zum Hindernis werden, wie ein Anwohner berichtet. „Man bleibt da mit einer Gehhilfe schnell mal hängen. Das ist schon gefährlich“, sagt Karl-Heinz Reiers, der dort in der Nähe wohnt.

Ihn wundere es, dass die Stelle noch nicht gemeldet wurde. Laut eigener Aussage ist diese schon mehrere Monate in schlechtem Zustand und ist so Stück für Stück zum Problem geworden. Für Anwohner Karl-Heinz Reiers war es ein persönlich wichtiges Anliegen: „Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, weil ich auch nicht will, dass sich dort Leute verletzen.“

Bei Inspektion der Stelle fallen durchaus Lücken zwischen dem Kopfsteinpflaster und den verlegten Schienen auf. Gerade bei Regen sammelt sich Wasser in den entstandenen Lücken und so werden die offenen Stellen schnell erkennbar.

Bochum: Bogestra und Straßen NRW wollen sich die Stelle anschauen

Die Instandhaltung und Reparatur von Schäden der Straßenbahngleise fallen in die Zuständigkeit der Bogestra. Für Straßen, ist aber wiederum Straßen NRW zuständig. Der Verkehrsbetrieb kannte die Stelle selbst noch nicht und wurde erst auf Anfrage der WAZ darauf aufmerksam. „Unsere zuständige Fachabteilung wird aber in den kommenden Tagen die Gleise und das Gleisbett auf der Kreuzung prüfen und, falls nötig, Arbeiten zur Instandsetzung durchführen“, teilt die Bogestra mit.

Straßen NRW will sich ebenfalls mit der Bogestra in Verbindung setzen und die Situation rund um die Stelle absprechen. Wer am Ende welche Aufgabe übernimmt, da sowohl Straße, als auch Schienen betroffen sind, konnte Nadia Leihs, Sprecherin der Regionalniederlassung Ruhr von Straßen NRW, aber noch nicht sagen.

Stadt Bochum kontrolliert die Gehwege in gewissen Abständen

Doch nicht nur an dieser Kreuzung gibt es Stolperfallen für Fußgänger, sondern auch an anderen Stellen in der Stadt. Während für Schäden an den Gleisen die Bogestra zuständig ist, kümmert sich bei Gehwegschäden die Stadt Bochum. „Alle öffentlich gewidmeten Straßen und Gehwege werden – je nach Verkehrsbelastung und -bedeutung – in unterschiedlichen Rhythmen kontrolliert“, heißt es von Seiten der Stadt.

