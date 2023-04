Bogestra-Linie 357 durch Bochum-Dahlhausen wird umgeleitet

Bochum-Dahlhausen. Wegen Bauarbeiten stehen Änderungen bei der Buslinie 357 der Bogestra an. Die Linie fährt eine andere Route, einige Haltestellen fallen weg.

Busse der Linie 357 müssen in nächster Zeit erneut eine andere Route als gewöhnlich fahren. Wie die Bogestra mitteilt, wird die Linie in Bochum-Dahlhausen ab Mittwoch, 12. April, umgeleitet.

Die Haltestellen Nevelstraße, Am Hohwege, Im Ostholz, Am Schamberge, Am Sonnenberg und Baaker Straße würden ab dann nicht mehr angefahren, heißt es. Die Umleitung dauere voraussichtlich bis Ende April.

Schon im März wurden die 357er-Busse durch Dahlhausen wegen Kanalarbeiten umgeleitet.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten hat die Bogestra eine Service-Nummer: 0800/ 650 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen). Verbindungen und Abfahrtszeiten können auch online in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.bogestra.de/service/fahrplanauskunft oder über die „Mutti“-App abgerufen werden.

