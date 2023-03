Bochum. Drei Linien der Bogestra werden ab Montag (3. April) vorerst umgeleitet. Eine Haltestelle können die Linien 339, 356 und der NE8 nicht anfahren.

Die Linien 339, 356 und die Nachtexpresslinie NE8 werden ab dem Betriebsbeginn am Montag, dem 3. April, vorerst umgeleitet, teilt die Bogestra mit. Betroffen sei die Haltestelle Semperstraße, die von der Linie 339 in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren werden kann. Die Linie 356 sowie der NE8 kann dieselbe Haltestelle in Fahrtrichtung Bochum Hauptbahnhof nicht bedienen. Grund seien Bauarbeiten.

Die Umleitung soll voraussichtlich bis Anfang August andauern. Für weitere Informationen können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr die kostenfreie Servicenummer der Bogestra (0800 650-4030) anrufen. Außerdem kann die elektronische Fahrplanauskunft weitere Informationen geben sowie die Mutti-App und die Bogestra-App.

