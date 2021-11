Bogestra kündigt für Bochum Haltestellenverlegungen an

Dieses Archivbild zeigt Arbeiten an der künftigen Anschlussstelle des Mark 51/7 Gelände an das Schienennetz in Laer.

Bochum. Wegen Arbeiten im Bereich von Mark 51/7 kommt es zu Haltestellenverlegungen. Der Grund sind Bauarbeiten im Bereich von Bochum-Laer.

Die vorübergehende Verlegung einiger Haltestellen für die Straßenbahnlinien 302, 305, 309 sowie 310 kündigt die Bogestra von Freitag, 20. November, 4 Uhr, bis Sonntag, 22. November, etwa 1.30 Uhr, an. Die Maßnahmen seien nötig, da in diesem Zeitpunkt Arbeiten für den Anschluss des Mark 51/7-Quartiers an das Straßenbahnnetz erfolgen. Gleichzeitig wird in dem betroffenen Bereich ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Provisorische Überfahren werden abgebaut

Die Haltestellenverlegungen gibt es zwischen den Haltestellen Lohring, Freigrafendamm, Langendreer S / Langendreer Markt und Heven Dorf. Um die baustellenbedingten provisorischen Gleisüberfahrten zurückzubauen, finden am kommenden Freitag, 19. November, ab etwa 20 Uhr im Bereich Mark 51/7 auch Nachtarbeiten statt.

Größere Einschränkungen für den Autoverkehr auf der Wittener Straße werden an dem gesamten Wochenende nicht erwartet. Es werden zu weiten Teilen mit den Ersatzbussen die Originalhaltestellen der Straßenbahnhaltestellen angefahren. Einzelheiten zu diesen Änderungen finden sich auf der Internetseite der Bogestra.

