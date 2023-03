Busse und Bahnen der Bogestra fahren auch am Freitag, 3. März, nicht. Das Verkehrsunternehmen ist erneut vom Warnstreik im öffentlichen Dienst betroffen.

Warnstreik Bogestra: Busse und Bahnen fahren auch am Freitag nicht

Bochum. Am Freitag, 3. März, fallen die Busse und Bahnen der Bogestra erneut aus. Streikbedingt. Verdi und Fridays für Future rufen zu einer Demo auf.

Erneut bleiben die etwa 400 Busse und Bahnen der Bogestra in den Depots.Am Freitag, 3. März, ist auch das Verkehrsunternehmen vom neuerlichen Warnstreik im öffentlichen Dienst betroffen. Fahrten vom Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra fallen ebenfalls aus.

ÖPNV in Gefahr: ausgefallene Fahrten und ausgedünnte Fahrpläne

Gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF) kritisiert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an diesem Tag die Arbeitsbedingungen in der Branche sowie „die Orientierungslosigkeit der Arbeitgeber und der Politik“, wie es heißt. Sie fordern dauerhaft mehr Geld für die Konsolidierung und den Ausbau des Nahverkehrs.

Demozug vom Rathaus bis zur Bogestra-Hauptverwaltung

Fridays for Future Bochum und Verdi rufen zu einer gemeinsamen Demonstration auf. Die Kundgebung beginnt um 12 Uhr auf dem Rathausplatz in Bochum. Von dort laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Demozug über den Südring und die Universitätsstraße zum Hauptverwaltungssitz der Bogestra und wieder zurück.

Erschreckend ist aus Sicht von Verdi, dass nicht nur der Ausbau des ÖPNV in Frage stehe, sondern auch der Erhalt des gegenwärtigen Zustands in Gefahr sei. Der Personalmangel habe im Vorjahr landesweit zu Einschränkungen im ÖPNV geführt, vom spontanem Ausfall von Fahrten bis hin zum planmäßigen Ausdünnen des Fahrplans. Grund dafür sei eine Kombination aus niedrigen Löhnen und hohen Belastungen in der Branche.

Verdi: Grundsätzlich gibt es genügend Busfahrer

Das müsse sich ändern. Zumal es grundsätzlich aber genügend Menschen mit einem Busführerschein gebe, aktuell seien mehr als 200.000. „Aber sie kehren den Unternehmen und ihren Arbeitsbedingungen den Rücken“, heißt es bei Verdi, „weil sie woanders für dasselbe Geld eine andere Arbeit finden – mit weniger Stress und verlässlicheren Arbeitszeiten.“

„Nur wenn die Arbeitsbedingungen attraktiver werden, kann der Personalmangel behoben werden, der aktuell die Verkehrswende ausbremst“. sagt Patrick Steinbach, der Verdi-Vertrauensleutesprecher bei der Bogestra. Und: Das 49-Euro-Ticket sei zu teuer. „Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander“, so Steinbach.

USB holt ausgefallene Leerung der Mülltonnen am Samstag nach

Derweil kündigen der US Bochum und die Service GmbH an, dass die am vergangenen Dienstag wegen des Warnstreiks ausgefallenen Leerungen der Restmüll-, Bio- und Papiertonnen sowie alle Sperrmülltermine am Samstag, 4. März, nachgeholt werden. Die betroffenen Haushalte werden gebeten, die Abfallbehälter bzw. den Sperrmüll für den Samstag wieder bereitzustellen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum