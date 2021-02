Bogestra: Ausstellung zeigt 125-jährige die Geschichte

Die Bogestra feiert in diesem Jahr Geburtstag. Eine Ausstellung blickt zurück auf 125 Jahre.

Bochum. Die Bogestra feiert dieses Jahr ihren 125. Geburtstag. Eine Ausstellung ermöglicht jetzt einen Blick in die Vergangenheit - vorerst im Internet.

Die Bogestra feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. In der Ausstellung „Bewegte Jahre. Die Bogestra und ihre Geschichte“ können Interessierte einen Blick in die Vergangenheit werfen. Die Tafeln mit einem Mix aus Text und Bild werden während des Jubiläumsjahres im Bereich des U35-Bahnhofs „Oskar-Hoffmann-Straße“ zu sehen sein. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wird die Ausstellung vorerst digital gezeigt.

Sobald es die Pandemie-Lage zulässt, soll die Ausstellung an der U-Bahn-Station präsentiert werden. Ein Besuch dort könnte dann mit einem Abstecher zur nahen Bogestra-Hauptverwaltung verbunden werden, empfiehlt der Nahverkehrsbetrieb. „Das in den letzten Jahren denkmalgerecht sanierte historische Verwaltungsgebäude aus den 1920er-Jahre bietet der Betrachterin und dem Betrachter einen eindrucksvollen Blick auf die Architektur- und Verkehrsgeschichte der damaligen Zeit“, heißt es in einer Pressemitteilung.

125 Jahre Bogestra: Ausstellung im Internet

Die Ausstellung ist zu sehen auf der Internetseite der Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft (Externer Link) und auf der Bogestra-Homepage. Wer sich darüber hinaus für die Geschichte der Bogestra, für den bietet der jüngst erschienene dritte Band der „Zeitreise durchs Bogestra-Land“ weitere Einblicke in die Historie. Er trägt den Titel „125 Jahre ,flott und freundlich durchs Revier‘ (1896 – 2021)“.

