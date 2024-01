Bogestra ändert Fahrplan: Was das für die Fahrgäste bedeutet

Bochum Einige Änderungen hält ab 8. Januar der neue Fahrplan der Bogestra bereit – in Bochum für sieben Bus-Linien. Das sind die Auswirkungen.

Die Bogestra wechselt am 8. Januar ihren Fahrplan. Veränderungen stehen aber nur an wenigen Stellen an, versichert das Unternehmen. Bei den Straßenbahnlinien ändere sich sogar überhaupt nichts. „Auch wenn es sich in verschiedenen Fällen um punktuelle Anpassungen handelt, ergeben sich je nach Situation Verbesserungen in der Anbindung, bei der Pünktlichkeit oder Anschlüssen bzw. Umsteigesituation“, ist die Bogestra überzeugt. In Bochum sind die Bus-Linien 336/339, 344, 356, 364, 368 und 320 „betroffen“.

Im Einzelnen bedeutet das:

Linien 336/339

Durch den Abschluss der Bauarbeiten auf dem Harpener Hellweg kann bei der Linie 336 ab dem 8. Januar vom Baustellen- auf den üblichen Fahrplan umgestellt werden. An Samstagen bedeutet dies tagsüber eine Verschiebung der Fahrten um etwa eine Viertelstunde. Dadurch wird laut Bogestra der Anschluss zur S4 in Lütgendortmund wieder verbessert.

Die Linie 339 und die an der Haltestelle Rechener Park beginnenden bzw. endenden Einsatzwagen fahren jetzt die neu ausgebauten Haltestellen Rechener Park auf dem Waldring an. In Richtung Ruhr-Universität hält die Linie 339 zum besseren Umstieg zu den Linien 350 und 353 auch weiterhin an der Haltestelle auf der Königsallee.

Linie 344

Zur Verbesserung der Umsteigesituation wird bei der Linie 344 in Richtung Wattenscheid an der Haltestelle Eppendorf-Mitte sowohl auf der Straße Am Thie als auch an der Station Im Kattenhagen (vor der Apotheke) gehalten.

Linie 356

Bei der Linie 356 kommt es laut Bogestra zu einer geringfügigen Änderung der Abfahrtszeiten in Richtung Ruhr-Universität am Samstag.

Linie 364

Bei der Linie 364 startet samstagmorgens die bisherige Fahrt 7.40 Uhr ab Gerthe-Mitte in Richtung Langendreer künftig bereits um 7.32 Uhr. Dadurch soll ein Parallelverkehr mit der Linie 366 vermieden werden.

Linie 368

Die Fahrt um 7.17 Uhr ab Berthastraße wird als Einsatzwagen über den Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Schulenburgstraße/VBW verlängert. „Dadurch wird eine bessere Anbindung der innenstadtnahen Wohnquartiere an den Standort Bonhoefferstraße der Lina-Morgenstern-Schule erreicht“, so die Bogestra.

Linie 320

Bei der Linie 320 kommt es zu umfangreicheren Änderungen in Witten/Sprockhövel. In Bochum ergeben sich nur geringfügige Anpassungen der Abfahrtszeiten.

Haltestellenumbenennung

Die Haltestelle Helios-Klinik Linden wird in Axstraße umbenannt.

Die ab dem 8. Januar 2024 gültigen Verbindungen sind bereits jetzt auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne abrufbar. Zudem kann auch die Servicenummer 0800 6/50 40 30 angerufen werden.

