Bogestra: Abo-Tickets an Ferien-Wochenenden NRW-weit gültig

Auch Straßenbahnen können Abo-Ticket-Inhaber der Bogestra am Wochenenden in den Ferien NRW-weit nutzen.

Bochum. Inhaber von Abo-Tickets der Bogestra in Bochum können an Ferienwochenenden ohne Aufpreis durch ganz NRW fahren. Und nicht nur sie allen.

Abonnenten der Bogestra können in den Ferien im ganzen VRR-Gebiet ohne Aufpreis Bus und Bahn fahren. Das gilt fürs Ticket2000, Ticket1000, Bären-Ticket, Young-Ticket-PLUS, Schoko-Ticket, Firmen-Ticket und mein-Ticket/Sozial-Ticket. Auch ein Fahrrad kann mitgenommen werden.

Die Bogestra spricht von einem „Dankeschön für das Vertrauen in den Nahverkehr in Zeiten von Corona“.

Außerdem: Samstags und sonntags in den Ferien kann so ein Ticket ganztägig für unbegrenzte Fahrten in allen Nahverkehrsmitteln (Zug 2. Klasse) in ganz NRW genutzt werden.

Mit dem Ticket können weitere Personen mitfahren

Durch die mit der NRW-Wochenendaktion verbundenen besonderen Mitnahmeerweiterung kann der Ticketinhaber mit dem Bogestra-Abo-Ticket beim Heimaturlaub ganz leicht mehrere Familienausflüge machen. Denn mit dem Ticket können dabei zwei Erwachsene und drei Kinder bis einschließlich 14 Jahren fahren.

Dann ist allerdings eine Fahrradmitnahme nur möglich, wenn je Fahrrad ein entsprechendes Zusatzticket gelöst ist. Auch neue Abonnenten kommen in den Genuss der Ausweitungen.