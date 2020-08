Bogestra: Ab Oktober sollen Elektrobusse durch Bochum fahren

Bochum. Die Bogestra hat 20 reine Elektrobusse gekauft. Zehn davon stehen künftig in Bochum-Weitmar. Strecken sollen nur durch E-Busse betrieben werden.

Der Nahverkehrsbetrieb Bogestra hat seinen ersten Elektrobus vorgestellt. Der Erste von insgesamt 20 reinen E-Bussen ist Ende Juli in Gelsenkirchen eingetroffen, teilt die Bogestra mit. Ab Oktober sollen Fahrzeuge des weltweit größten Elektrobusproduzenten „BYD Auto“ auch durch Bochum fahren.

Die neuen E-Busse sind rein elektrisch unterwegs und können über einen Stromabnehmer (Pantografen) auf dem Fahrzeugdach geladen werden. Die dazugehörige Ladeinfrastruktur auf den Bogestra-Betriebshöfen in Bochum-Weitmar, Gelsenkirchen-Ückendorf und am Zentralen Omnibusbahnhof in Gelsenkirchen Buer wird zurzeit aufgebaut, so die Bogestra weiter. Die Busse verfügen ebenso wie die restliche Bogestra-Busflotte über eine Klapprampe, Videoschutz und sind klimatisiert. Zudem gibt es USB-Ladeanschlüsse und die Möglichkeit das WLan zu nutzen.

Bogestra in Bochum: Fünf E-Busse auf der Linie 354 in Bochum-Weitmar

19 Fahrzeuge werden in zwei Lieferungen bis Mitte September zunächst in Gelsenkirchen eintreffen und schließlich nach Inbetriebnahme voraussichtlich ab Oktober auf den dann rein mit E-Bussen betriebenen Linien 354 in Bochum und 380 in Gelsenkirchen sowie vereinzelt auf weiteren Linien zum Einsatz kommen. Die Linie 354 in Bochum ist 32,6 Kilometer lang und wird mit fünf E-Bussen besetzt sein. Zukünftig sind zehn E-Busse in Bochum-Weitmar stationiert und zehn E-Busse in Gelsenkirchen-Ückendorf.

Die Kapazität der Batterie aus Lithium-Eisen-Phosphat ermöglicht einen Einsatz auf einer Strecke von bis zu 200 Kilometer ohne Zwischenladung, teilt der Nahverkehrsbetrieb mit. Die Busse sind rund zwölf Meter lang und es können bis zu 75 Fahrgäste (34 Sitzplätze) befördert werden.

Beschaffungskosten von etwa 9 Millionen Euro netto

Die Kosten für die reine Beschaffung der Busse liegen bei etwa 9 Millionen Euro netto, die Investition in die Infrastruktur beträgt rund sieben Millionen Euro. Beschafft wurden Fahrzeuge durch die Förderung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie das Land NRW durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

