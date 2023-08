Schule Gymnasium in Bochum: Mehrere Räume abgesackt – Sperrung

Bochum. In einem Teil der Graf-Engelbert-Schule in Bochum ist der Boden abgesackt. Die Stadt sperrte den betroffenen Trakt des Gymnasiums zur Sicherheit.

Der Boden in einem Trakt der Graf-Engelbert-Schule ist am Freitagnachmittag, 25. August, abgesackt. Das Gymnasium liegt im Bochumer Süden direkt an der Königsallee. Wie die Stadt mitteilt, sei sofort ein Statiker hinzugezogen worden, der den betroffenen Trakt sicherheitshalber für jede Nutzung gesperrt habe.

Drinnen ist der betroffene Bereich mit rot-weißem Flatterband abgetrennt. Ein „Zutritt verboten“-Schild ist zu erkennen. Auch zur Königsallee hin, deutet Absperrband auf das Problem hin. Auch auf dem Schulhof ist ein großer rechteckiger Bereich markiert. Schäden hingegen sind zumindest von außen nicht zu erkennen.

Drinnen ist der Zugang zum Trakt mit Flatterbändern abgetrennt. „Zugang verboten“, bedeutet das aufgeklebt provisorische Schild. Foto: Weeke

Betroffen sind das gesamte Schulsekretariat, das Schulleitungsbüro sowie vier Klassenräume. Am, Dienstag, 29. August, habe, so die Stadt, mit einem Bodengutachter und weiteren Experten eine Besichtigung vor Ort stattgefunden. Eine erste Einschätzung ergab, dass die Bodenplatte des betroffenen Traktes unterhöhlt sei.

Nun gibt es Probebohrungen

Zunächst werden Probebohrungen veranlasst, um eine sichere Einschätzung der Schadensursache und des -ausmaßes zu bekommen. Wie lange dann eine mögliche Sanierung dauert, sei derzeit noch völlig offen. Der betroffene Bereich darf weiterhin nicht genutzt werden.

Für das Sekretariat und Schulleitungsbüro konnte bereits in einem Klassenraum eine provisorische Lösung im Gebäude gefunden werden, die heute bereits umgesetzt wurde, damit die Schule arbeitsfähig bleibt. Insgesamt müssen nun für fünf Klassen Ausweichräume gefunden werden Eine Prüfung der benachbarten Gebäudeteile führte zu keinen weiteren Sperrungen, so teilt die Stadt mit.

