Bei einem „Katastrophenschutztag“ in Bochum wirbt das das Deutsche Rote Kreuz um neue ehrenamtliche Helfer.

Katastrophenschutztag „Bock auf Ehrenamt“? DRK sucht in Bochum neue Helfer

Bochum. Was macht eigentlich der Katastrophenschutz? Das will das Deutsche Rote Kreuz in Bochum zeigen – und Nachwuchskräfte finden. Wer mitmachen kann.

Mit einem Katastrophenschutztag möchte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Bochum Einblicke in seine Arbeit bieten: Am Sonntag, 1. Oktober, stellen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sich und ihre praktischen Aufgaben vor.

Jeder kann kostenlos am Aktionstag teilnehmen

An diesem Tag finden von 9 bis 17 Uhr am Ehrenamtlichen- und Katastrophenschutzzentrum des DRK (An der Holtbrügge 14) praktische Übungen statt, wie beispielsweise Reanimationstraining und Personenrettung. Besucherinnen und Besucher können sich außerdem mit bereits aktiven Helfern über ihre Arbeit austauschen.

Jeder ab 16 Jahren, der Lust und Zeit hat, kann vorbeikommen und mitmachen. Vorwissen oder Qualifikationen sind nicht notwendig.

Katastrophenschutz: Einsätze zum Beispiel nach Unwettern oder Bränden

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen können über die Homepage des Deutschen Roten Kreuzes Bochum unter www.drk-bochum.de oder per Mail an ehrenamt@drk-bochum.de erfolgen.

Das DRK, welches Teil des nordrhein-westfälischen Katastrophenschutzes ist, möchte mit dem Tag neue ehrenamtliche Helfer für das Team gewinnen. Ehrgeiz und Teamfähigkeit seien gute Voraussetzungen, um Einsätze beispielsweise nach Blindgängerfunden, bei Unwetterlagen und Großbränden bewältigen zu können.

