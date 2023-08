Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist der neue Kreisverkehr in Bochum-Weitmar-Mark endlich fertig. Das wird nun gefeiert.

Bochum-Weitmar-Mark. Die Freude über den neuen Kreisverkehr in Bochum-Weitmar ist groß. Das der Verkehr wieder fließt, wird im Stadtteil jetzt gebührend gefeiert.

Die Anwohner und Geschäftsleute im Zentrum von Bochum-Weitmar-Mark haben sehnsüchtig darauf gewartet, nun ist der Kreisverkehr fertiggestellt – der Verkehr rollt wieder von allen Seiten. Das wird gefeiert: Gemeinsam mit den Geschäftsleuten hat Bochum Marketing unter dem Motto „Zeit, dass sich was dreht“ ein zweitägiges Fest auf die Beine gestellt. Am Freitag (4.) ab 12 Uhr und Samstag (5.) ab 11 Uhr gibt es rund um den neuen Kreisverkehr viel zu entdecken. Die Feierlichkeiten, die über das Baustellenmarketing der Stadt finanziert werden, sind an beiden Tagen bis 18 Uhr geplant.

Bochums Rekord-Kreisverkehr wird mit einer Party eingeweiht

An der Kreuzung Markstraße/Karl-Friedrich-Straße/Heinrich-KönigStraße/Kemnader Straße hat sich das Bild im Vergleich zum vergangenen Jahr komplett geändert. Statt einer Ampel führt nun ein Kreisverkehr durch die Kreuzung im Zentrum von Weitmar-Mark. Der neue Kreisel soll auch landschaftlich Akzente setzen, passend dazu wurde die Umgebung unter anderem mit neuen Sitzmöglichkeiten und Blumenbeeten aufgewertet.

Als Walking Acts werden an den beiden Party-Tagen ein Aktionskünstler und Frank Hoffmann, vielen als Clown Zimbo bekannt, in der Rolle als Baustellen-Comedian für Unterhaltung sorgen. Die Steeldrum-Marching-Band „Sunshine Coconuts“ begleitet das Fest musikalisch. Für die Kleinen wird Kinderschminken angeboten. Ein Bierwagen steht zur Bewirtung bereit.

Auch in den Geschäften ist jede Menge los. Die Einzelhändler vor Ort, insbesondere Mode Eiskirch, Hörakustik Winkelmann und Blickfang, haben sich gemeinsam mit Bochum Marketing für die Organisation des Festes ins Zeug gelegt. In einigen Läden in Weitmar-Mark wird es rund um das Fest kleinere Aktionen, Essen und Getränke geben. Außerdem wartet eine Stempelkartenrallye.

