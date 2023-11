Bochums längste Rolltreppen laufen jetzt wieder rund

Diese drei Rolltreppen am Südausgang des Bochumer Hauptbahnhofs sind jetzt nach langer Sperrung wieder in Betrieb.

Bochum. Für rund 1,8 Millionen Euro hat die Bogestra drei neue Rolltreppen am Hauptbahnhof Bochum eingebaut. Nach einer Panne sind sie jetzt in Betrieb.

Bochums längste Bogestra-Rolltreppen sind wieder komplett in Betrieb. Seit dem Frühjahr war die Verbindung zwischen dem Buddenbergplatz am Südausgang des Hauptbahnhofs und dem Bahnsteig der U 35 in Richtung Universität sowie der Linien 302/305/310 Richtung Langendreer/Witten gesperrt. Die alten Rolltreppen aus dem Jahr 1989 wurden gegen neue ausgetauscht.

Nun stehen diese drei Fahrtreppen wieder zur Verfügung, teilte die Bogestra am Dienstag mit. Damit müssen Fahrgäste, die vom Buddenbergplatz zur U-Bahn wollen oder mit den genannten Bahnen am Hbf ankommen und aussteigen, nicht mehr zwangsläufig den Zu-/Ausgang auf der Bahnhofsvorderseite nutzen.

Neue Rolltreppen am Hbf Bochum haben jeweils 199 Stufen

Die Rolltreppen haben jeweils 199 Stufen und überwinden einen Höhenunterschied von 17 Metern – Rekord in Bochum. Kosten: 1,8 Millionen Euro.

Sie hätten schon Ende September wieder in Betrieb gehen sollen, aber bei einem Testlauf ging etwas schief. Aufgrund eines technischen Defekts soll der Motor heißgelaufen sein, es roch nach Rauch. Die Feuerwehr eilte mit 22 Kräften herbei. Den Brandgeruch bestätigte sie zwar, eine Rauchentwicklung stellte sie aber nicht fest.

Nach Reparaturmaßnahmen und einem erneuten Probelauf läuft jetzt wieder alles rund.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum