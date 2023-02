Das Collegium Vocale der SELK singt Bachs Johannespassion in der Autobahnkirche Ruhr.

Konzert Bochums: Bachs „Johannespassion“ kommt in die Autobahnkirche

Bochum-Hamme. Zur Fastenzeit wird eines der größten Stücke der Musikgeschichte in Bochum aufgeführt. Das Collegium Vocale der SELK stellt sich dem Meisterwerk.

Eines der größten Stücke der Musikgeschichte kommt erneut nach Bochum: Pünktlich zu Beginn der Fasten- und Passionszeit wird am Samstag, 4. März, um 19 Uhr die Johannespassion von Johann Sebastian Bach in der Autobahnkirche (Dorstener Straße 263) direkt an der A40 aufgeführt. Das Collegium Vocale der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) bringt das Meisterwerk hier zum ersten Mal zu Gehör.

Meisterwerk der Musikgeschichte in Bochum

Nach der vielbeachteten Aufführung der Matthäuspassion im März 2018 am Niederrhein hat sich der Chor nun die andere bedeutende Bach-Vertonung der Leidensgeschichte Jesu Christi vorgenommen. Während in der doppelchörigen Matthäuspassion das betrachtende und reflektierende Moment besonders betont wird, bleibt in der Johannespassion das Erzählen der Passionsereignisse die Hauptsache.

In kunstvoll komponierten Chorälen und Arien wird hier der Leidensweg von Jesus von Nazareth erzählt und besungen. Auch nach knapp 300 Jahren hat dieses Werk nichts von seiner Kraft verloren. „Die Johannespassion ist noch spannungsvoller und dramatischer als die später entstandene Matthäuspassion“, sagt Chorleiter Hans-Hermann Buyken. „Den schwierigen Chorsätzen schenken die etwa 30 Sängerinnen und Sänger während den Proben ihre besondere Aufmerksamkeit, schätzen aber auch die zahlreichen Choräle sehr und wollen diese auswendig musizieren.“

Auch das Cölner Barockorchester ist dabei

Neben dem Chor wirkt auch das Cölner Barockorchester an der Aufführung mit. Als Solisten mit dabei sind Wolfgang Klose (Tenor), Joachim Höchbauer (Bass), Klaus Mertens (Bass), Theresa Nelles (Sopran) und Elvira Bill (Alt). (sw)

Karten: 20 Euro, erm. zehn Euro an der Abendkasse. Das Konzert wird gefördert vom Hannibal-Center und dem Landesmusikrat NRW. Infos: collegiumvocale-selk.de

