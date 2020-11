Hätte María Bobillo aus Bochum im Jahr 2017 in die Zukunft blicken können – vieles wäre wohl einfacher gewesen. Denn damals stand die heute 33-Jährige ganz am Anfang ihrer Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und fühlte sich völlig hilflos. Fast kein Wort konnte die 2014 nach Deutschland gekommene Spanierin in der Berufsschul e verstehen, trotz ihres Deutsch-Intensivkurses. „Es war eine Odyssee, ich musste fast alles nachschlagen. Ich habe überlegt, aufzugeben und wieder nach Spanien zurückzugehen“, sagt Bobillo.

Dort hatte sie trotz drei Ausbildungen – im Bereich Qualitätssicherung, Arbeitssicherung und als Laborassistentin – keinen Job gefunden. Ein Glück, dass Bobillo nicht aufgab, denn nun, drei Jahre später, zählt sie zu den Besten Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen. „Irgendwann hat es Klick gemacht, ich habe Anschluss gefunden und es besser hingekriegt“, sagt Bobillo. Es nur „besser hingekriegt“ zu haben, ist Understatement: Mit einer Durchschnittsnote von 1,12 machte Bobillo ihren Abschluss.

Bochumerin ist beste Azubi: „Als meine Prüfungsergebnisse kamen, musste ich weinen“

Der Verband Freier Berufe (VFB) wird sie am 24. November in einem virtuellen Festakt für diese Leistung ehren, NRW-Justizminister Peter Biesenbach hält eine Festansprache. „Als der Brief mit meinen Prüfungsergebnissen kam, musste ich weinen“, sagt Bobillo. Gerechnet hatte sie damit selbst nicht. „Ich bin immer fleißig gewesen und habe mit Spaß gelernt. Ein so gutes Ergebnis habe ich aber nicht erwartet, weil ich immer so nervös bin“, sagt die Spanierin, die heute fließend Deutsch spricht. Die Auszeichnung als beste Auszubildende in einem einst fremden Land, sei für sie eine enorme Wertschätzung. Bei ihren Verwandten in Spanien, die sie stets aus der Ferne unterstützten, war der Erfolg der „kleinen María“ direkt Gesprächsthema.

Maria Bobillo mag an ihrem Job am meisten den Patientenkontakt. „Ich bin immer überpünktlich, obwohl ich aus Spanien komme“, sagt sie und lacht. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Bobillos Schwester war bereits vor ihr nach Deutschland gekommen, um hier als Spanischlehrerin zu arbeiten. Dass Bobillo in Deutschland mit 30 noch einmal eine neue Ausbildung begann, hat folgenden Grund: „Meine Ausbildung als Laborassistentin wurde in Deutschland nicht anerkannt“, erklärt sie. Es handele sich in Deutschland um eine schulische Ausbildung. „So hätte ich kein Geld verdient, um eine Wohnung und den Lebensunterhalt zu bezahlen. Ich habe mich deshalb auf den Vorschlag der Arbeitsagentur hin für die Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten entschieden“, sagt die 33-Jährige.

Bobillo hat Freude am Patientenkontakt

Wer Bobillo als kleines Mädchen kannte, den dürfte nicht überraschen, wie viel Freude sie heute in der Zahnklinik an der Bergstraße zwischen Bohrern, Zahnarztstuhl und Füllungsmaterial gefunden hat: „Ich habe schon immer meine Puppen mit Pflastern versorgt und Krankenschwester gespielt“, erinnert sie sich.

Etwas anders sieht ihr Arbeitsalltag jetzt aus: „Zu meinen Aufgaben gehören zum Beispiel die OP-Vorbereitung, die Betreuung von Patienten und das Ausfüllen von Dokumenten und Aufklärungsunterlagen“, sagt Bobillo. Im Unterricht habe sie am meisten Gefallen an Abrechnungen von Behandlungen gefunden, nun ist es der Patientenkontakt, der sie morgens gerne zur Arbeit fahren lässt. „Ich bin immer überpünktlich, obwohl ich aus Spanien komme“, sagt Bobillo und lacht.

Humor ist das beste Rezept gegen Angst vor zahnmedizinischen Operationen

Ob es weitere Unterschiede zwischen der Arbeitskultur in Spanien und Deutschland gebe? „In Spanien werden häufiger Späße auf der Arbeit gemacht, aber auch unser Team hier ist witzig“, sagt Bobillo. Das sei auch das beste Rezept gegen Angst vor zahnmedizinischen Operationen: „Wenn Patienten, die einst große Angst vor einem Eingriff hatten , die Operation problemlos überstehen, weiß ich, dass ich meine Arbeit richtig gemacht habe“, sagt sie.

Bestenehrung des VFB Die Bestenehrung vom Verband Freier Berufe (VFB) findet jährlich seit 2007 statt. Sie würdigt die erfolgreichsten Auszubildenden in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen bei den Freien Berufen aus ganz NRW. Der VFB vertritt 35 Kammern und Verbände der Freien Berufe in NRW , darunter Apotheker, Ärzte, Ingenieure, Rechtsanwälte, Restauratoren, Steuerberater, Tonkünstler und Wirtschaftsprüfer.

Das, und die Tatsache, dass sie durch die Ausbildung viel besser Deutsch gelernt habe und gute Freunde gefunden habe, sei noch viel mehr wert als gute Noten. Ambitioniert bleibt Bobillo trotzdem: „Um selbst Zahnärztin zu werden, bin ich wohl zu alt. Aber ich möchte definitiv Fortbildungen machen und mich hocharbeiten“, sagt sie. Dass Deutschland ihre neue Heimat ist, steht ebenfalls fest – Bobillo hat hier ihre große Liebe gefunden.

