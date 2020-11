Bochumerin will über Instagram Restaurants und Läden retten

Bochum. Auf Instagram macht eine junge Bochumerin Werbung für Gastronomie, Künstler und Einzelhandel in der Stadt. „Support your locals“ ist das Motto.

Es ist ihr eine ganz besondere Herzensangelegenheit: Nina Schäfer (31) unterstützt seit Beginn der Corona-Pandemie Gastronomen, Einzelhändler und Künstler aus Bochum über das soziale Netzwerk Instagram. Mehr als 1000 Menschen sehen dort regelmäßig die Fotos und kleinen Beiträge aus und über die lokale Wirtschaft, die die junge Mutter in ihrer Freizeit produziert. Meditation, ein gutes Frühstück oder besondere Schmuckstücke: „Bochum ist so vielfältig. Und das sollen auch alle wissen. Ich war als Nicht-Bochumerin richtig überrascht!“

Die Botschaft hinter die Initiative ist klar: „Bochumer sollen Händler in ihrer Region unterstützen.“ Da ist etwa der schöne Laden im Ehrenfeld oder das Restaurant an der Hattinger Straße. „Die Mischung stimmt einfach“, sagt Nina Schäfer über ihre neue Heimat.

Die Idee zur Werbeplattform auf Instagram hat die 31-Jährige aus ihrem letzten Wohnort: Als sie vor anderthalb Jahren aus beruflichen Gründen mit ihrer Familie von Berlin nach Bochum zieht, hofft sie auf ein paar lokale Empfehlungen in den sozialen Netzwerken. Die Online-Marketing-Expertin hatte zuletzt in Berlin ein Start-up unterstützt. „Ich bin da ganz gut vernetzt und habe gesehen, wie man das umsetzen kann.“

Idee zur Werbeplattform aus Berlin

In Stiepel angekommen, schaut sich die Mutter zweier Kinder im Netz um und staunt: „Ich kannte ähnliche Initiativen aus Berlin und habe mich gewundert, dass es hier sµo etwas nicht gibt.“ Als sich dann mit Beginn der Corona-Pandemie die Nachrichten überschlagen, nimmt die junge Mutter die Dinge selber in die Hand („Ich hatte Hummeln im Hintern“) und gründet im März die Initiative. Unter dem Namen „Stay at Home“ (zu deutsch: Bleibt zuhause) sammelte die 31-Jährige Angebote von Einzelhändlern, Künstlern und Gastronomen.

Im Sommer dann – als die Menschen wieder weniger zuhause waren und Handel und Gastronomie ein wenig durchschnaufen konnten – änderte Nina Schäfer den Namen in „Support your locals“ – unterstütze die Wirtschaft vor Ort. So könne die Idee auch unabhängig von Corona weiterlaufen. „Ich habe viele neue Sachen entdeckt. Ich verdiene damit kein Geld, mache das alles ehrenamtlich.“

„Support your locals“ – Händler und Bochumer loben Idee

Und was macht die 31-Jährige, wenn sie sich nicht um Bochums Wirtschaft kümmert? Sie verfolgt ihre eigene Selbstständigkeit, möchte wieder im Online-Marketing arbeiten. Da ist „Support your locals“ eine gute Übung. „Die Rückmeldungen auf meine Idee sind toll. Händler freuen sich über meine Unterstützung und die Bochumer über die Tipps.“

Als nächstes plant die gebürtige Dürenerin einen Adventskalender, befüllt von Gastronomen und Händlern aus Bochum. Täglich soll es auf dem Instagram-Profil dann ein kleines Gewinnspiel um das Geschenk hinterm Törchen geben.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!