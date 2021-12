Bochumerin schafft es bei Miss-Germany-Wahl unter die Top 20

Bochum/Oldenburg. Die Bochumerin Celine Nadolny steht bei der Wahl der „Miss Germany“ 2022 unter den letzten 20. Die Studentin will jetzt auch ins Finale.

Celine Nadolny ist bei der Wahl der „Miss Germany“ 2022 eine Runde weiter. Unter mehr als 12.000 Bewerberinnen schaffte es die Bochumerin ins Feld der 20 Kandidatinnen, die die Miss Germany Corporation (MGC, Oldenburg) Anfang Februar in ein Camp im Europa-Park Rust einlädt.

In den darauffolgenden Wochen werde es zahlreiche Produktionen, Trainingsprogramme und Coachings geben, teilen die Veranstalter mit, bevor am 16. Februar das Halbfinale stattfindet. Welche der zehn Finalistinnen die neue „Miss Germany“ wird, entscheidet sich am 19. Februar.

Studentin stellt im Internet Wirtschafts-Fachbücher vor

„Natürlich möchte ich jetzt auch unter die Top 10 kommen und auf der großen Livebühne vor der hochkarätigen Jury stehen“, sagt Celine Nadolny. Dabei hat die 24-Jährige weit mehr als ein attraktives Aussehen zu bieten. Die Studentin der FOM Hochschule in Bochum erreicht mit ihrem Instagram-Account mehr als 50.000 Menschen. Auf bookoffinance.de rezensiert sie Fachbücher. Dabei geht es meist um Finanzthemen, aber auch um Persönlichkeitsentwicklung. Aufsehen erregt hat sie durch Aussagen wie „Mit 35 Jahren bin ich finanziell unabhängig“.

Im Sommer belegte Celine Nadolny beim „Tigeraward“ in der Kategorie „Content Creator des Jahres“ Platz 1 vor den Influencerinnen Cathy Hummels und Dalia Mya. Der Preis wurde vom Marketing-Unternehmen „Digital Beat“ ins Leben gerufen.

