Bochumerin in Japan: „Ich hatte beim Erdbeben große Angst“

Kiki (31) und Hamza Aweimer (32) sind glücklich in ihrem gemeinsamen Laden im Ruhrpark Bochum. Doch in Japan herrschte große Angst beim Erdbeben.

Bochum/Japan Kiki Aweimer aus Bochum war in Japan, als dort das Erdbeben ausbrach. Sie erinnert sich an diese Naturkatastrophe, hatte große Angst.

Die schweren Erdbeben mit vielen Toten und Verwüstungen an Japans Westküste hat auch Kiki Aweimer (31) aus Bochum erlebt. „Ich befand mich während des Zeitpunkts des Erdbebens in einem Freizeitpark in Osaka. Kurz vorher reiste ich durch Tokio.“

Influencerin und Unternehmerin aus Bochum

Auf die Frage unserer Redaktion, ob es eine persönliche Gefährdung gab, erklärt die bekannte Influencerin und Unternehmerin aus Bochum: „Ich befand mich nicht direkt im Epizentrum, jedoch noch im Radius, in dem man das Beben deutlich spürte. Ich reiste mit meinem Mann Hamza Aweimer. Zum Zeitpunkt der Naturkatastrophe standen wir für zwei unterschiedliche Warteschlangen an.“ Um 16.12 Uhr japanischer Ortszeit habe sie dann bemerkt, „dass sich der Boden schwungartig von links nach rechts bewegt. Dadurch hatte ich das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Ich hielt mich an einem der Absperrpfosten für die Warteschlange fest“.

Erst als das Personal lautstark Durchsagen auf Japanisch machte, hätten sich die Menschen auf den Boden gekniet. „Also tat ich dies ebenfalls. Als ich mich links und rechts umsah und auf Englisch nachfragte, was vor sich ging, stieß ich auf Verständigungsschwierigkeiten. Die allermeisten Japaner verstehen kaum bis gar kein Englisch“.

„Der Boden wackelte“

Ihr Mann habe sie angerufen: „Wir telefonierten kurz. Währenddessen wackelte der Boden weiterhin. Ich hatte große Angst, da ich mir vorstellte, wie das Gebäude über mir zusammenkrachen könnte.“ Zu diesem Zeitpunkt habe sie nicht gewusst, wo das Erdbeben genau stattfindet und wie verheerend es war.

In Japan war sie zu dem Zeitpunkt „durch meinen Job als Food-Creatorin, da bin ich immer wieder auf der Suche nach authentischen Rezepten und guten Spots rund um den Globus. Ich hielt mich insgesamt eine Woche in Japan auf. Da ich meine Community auf Instagram täglich durch meine Japan-Reise mitgenommen habe, war die Sorge dementsprechend groß“.

Besorgte Gesichter und Abreise

Zu den Umständen ihrer Abreise sagt sie: „Nachdem wir wieder aufstehen durften, habe ich in viele besorgte Gesichter geschaut. Die meisten hingegen haben ihren Freizeitparkbesuch fortgeführt, als sei nichts passiert. Der Betrieb wurde nur für kurze Zeit, zehn bis 15 Minuten, eingestellt.“ Auch sie habe erstmal gedacht, es sei wieder alles in Ordnung, „bis ich immer häufiger Nachrichten von Freunden und Familie aus Deutschland bekam. Das wusste ich: Das muss eine schlimme Naturkatastrophe gewesen sein“.

Sie hat sich sofort die Nachrichten durchgelesen „und erfuhr die Stärke des Erdbebens 7,6 sowie Warnungen vor hohen Tsunami-Wellen entlang der Küste. Da packte mich die erneute Angst. Ich dachte an das große Erdbeben von 2011 mit der Fukushima-Katastrophe. Sämtliche TV-Programme in Japan wurden unterbrochen, um den Menschen zu sagen, sie sollen sich in Sicherheit bringen“.

Große Angst herrschte bei dem schweren Erdbeben in Japan. Foto: instagram.com/kikiskitchen

Japan über die Emirate verlassen

Man sei schließlich zurück zum Hotel. „Wir haben die Nachrichten verfolgt und uns kurzerhand dazu entschlossen, die Reise abzubrechen und Japan früher zu verlassen. Ich denke an die Menschen im Katastrophengebiet, die nicht das Privileg haben, wegfliegen zu können. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Am Bahnhof kam es zu erheblichen Verspätung, was für japanische Züge äußerst untypisch ist.. Mit einem Zwischenstopp in den Emiraten sei man in wenigen Tagen wieder zurück nach Bochum

Das Erdbeben bekam die Bochumerin Kiki Aweimer zu spüren. Foto: instagram.com/kikiskitchen

