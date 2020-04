Bochumerin gefasst: 40-Jährige stiehlt vierstellige Summe

Bochum. Eine Bochumerin (40) soll eine vierstellige Geldsumme aus einem Mercedes geklaut haben. Sie wurde gefasst. Gesucht wurde sie schon länger.

Nach dem Diebstahl einer vierstelligen Geldsumme aus einem Mercedes in der Innenstadt von Bochum ist eine 40-jährige Frau festgenommen worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte die polizeibekannte Bochumerin das Geld am Montag gegen 14.55 Uhr gestohlen, berichtet die Polizei. Der Wagen mit MK-Kennzeichen war an der Kreuzstraße 1 geparkt. Zusammen mit zwei Begleitern flüchtete die Frau in Richtung Bahnhof, wurde dann aber von Kräften des zivilen Einsatztrupps der Polizei am Buddenbergplatz gefasst.

Bochumerin waren zur U-Haft wegen Drogenhandels ausgeschrieben

Bei der Überprüfung der Bochumerin stellte sich heraus, dass sie zur U-Haft ausgeschrieben ist – wegen Drogenhandels in knapp 150 Fällen.

Das Kriminalkommissariat 31 will jetzt auch die beiden Begleiter finden und bittet um Hinweise: 0234 / 909-8105 und -4441 (Kriminalwache). Wer hat beobachtet, wie sich die drei Personen an dem geparkten Mercedes zu schaffen gemacht haben?

