Fahndung Bochumerin entdeckt unbekannten Einbrecher in ihrer Küche

Bochum. In ihrer eigenen Küche hat eine Frau in Bochum einen unbekannten Einbrecher entdeckt. Der suchte sofort das Weite.

Eine Frau hat in ihrer Küche an der Brantropstraße in Bochum-Weitmar einen Einbrecher erwischt.

Nach Polizeiangaben hielt sie sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in ihrem Wohnzimmer auf, als sie ein lautes Geräusch aus der Küche hörte. Dort traf sie auf einen unbekannten Mann, der zuvor über die Balkontür in die Wohnung gekommen war.

Einbrecher flüchtete über den Balkon

Der Täter flüchtete sofort über den Balkon in unbekannte Richtung. Ob er Beute gemacht hatte, ist noch unklar.

Beschreibung: etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, anthrazitfarbene Steppweste.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache).

