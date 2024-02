Bochumerin bestohlen: Betrüger heben Geld mit EC-Karte ab

Die Polizei Bochum bittet um Zeugenhinweise zu einem Diebstahl in Bochum. (Symbolbild)

Bochum Unter einem Vorwand betraten zwei Männer die Wohnung einer 81-Jährigen in Bochum, später fehlten EC-Karte und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Falsche Telefondienst-Mitarbeiter haben einer 81-jährigen Bochumerin am vergangenen Mittwoch die EC-Karte gestohlen und damit Geld abgehoben. Wie die Polizei mitteilt, klingelten zwei Männer im Bereich des Frankenwegs in Bochum-Westenfeld bei der Frau. Sie stellten sich als angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikations-Unternehmens vor und gaben an, Messungen durchführen zu müssen.

Daraufhin ließ die Seniorin die beiden Männer in ihre Wohnung. Dort ließen sich die Täter die EC-Karte der Frau zeigen und erfragten die Geheimzahl, angeblich, um im Nachgang eine Gutschrift zu überweisen.

Später stellte die 81-Jährige fest, dass ihre EC-Karte sowie Bargeld entwendet worden waren. Eine Überprüfung ergab, dass die Täter mit der Karte bereits mehrere Abbuchungen getätigt hatten.

Die Beschreibung der Täter

Die Polizei warnt vor der Masche und bittet um Zeugenhinweise. Sie beschreibt die Männer wie folgt: etwa 30 Jahre alt, einer laut Zeugin „sehr gepflegt“, der andere „eher weniger“, „südländisches Erscheinungsbild“, beide trugen Schlüsselbänder. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Die Polizei betont, Unbekannte nicht in die Wohnung zu lassen. Bei verdächtigen Beobachtungen sollten Betroffene den Polizeinotruf 110 wählen. Für ältere Menschen gebe es zudem Seniorensicherheitsberater der Polizei, die unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz beraten. Die Seniorensicherheitsberater sind unter 0234 909 4040 erreichbar.

