Bochumerin an U-Bahn-Haltestelle von Radfahrer ausgeraubt

Bochum. Während sie sich wegen Regens an einer Haltestelle untergestellt hat, ist eine Bochumerin (55) überfallen worden. Der Täter flüchtete.

Eine 55-jährige Bochumerin ist am helllichten Tag in der Bochumer Innenstadt ausgeraubt worden. Sie wurde leicht verletzt.

Die Frau hatte sich laut Polizei am Montag (13.) gegen 14.45 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle am Konrad-Adenauer-Platz oberirdisch unter ein Dach gestellt, weil es regnete. Dort näherte sich ein Unbekannter mit einem Fahrrad und stellte sich ebenfalls unter. Nach einigen Minuten schubste er plötzlich die Frau und raubte ihren abgestellten Rucksack. Damit flüchtete er auf seinem Fahrrad in Richtung Musikforum.

So wird der Räuber von der Bochumer Polizei beschrieben

Beschreibung: zwischen 30 und 40 Jahre, circa 1,75 Meter groß, schlanke bis normale Statur, „längliches“ Gesicht, blaue Augen, grün-graue Kleidung, Kapuzenoberteil, akzentfreies Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

