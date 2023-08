Bochumerin (71) wird Opfer von Betrügern – Polizei warnt

Eine Seniorin aus Bochum ist Opfer von Betrügern geworden. Mit dem „Enkeltrick“ erbeuteten diese eine sechsstellige Summe. Was die Polizei rät.

Bochum. Eine Seniorin aus Bochum ist Opfer von Betrügern geworden. Mit dem „Enkeltrick“ erbeuteten diese eine sechsstellige Summe. Was die Polizei rät.

Eine Seniorin (71) aus Bochum-Hiltrop ist am Montag, 28. August, Ofer von Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte die Frau gegen 11.30 Uhr auf dem Festnetz-Telefon angerufen. Sie gaben sich nach Polizeiangaben als Tochter aus, die weinend erzählte, dass der Enkel einen tödlichen Autounfall verursacht habe.

„Anschließend übernahm ein Mann das Telefonat und gab sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts aus. Dieser forderte eine Kautionssumme in sechsstelliger Höhe – andernfalls müsse der Enkel in Untersuchungshaft“, so heißt es von der Polizei. Die Seniorin sei sofort zur Bank gegangen und habe das Geld, eine sechsstellige Summe, aus ihrem Schließfach geholt.

Enkeltrick – Seniorin aus Bochum verliert sechsstellige Summe an Betrüger

Gegen 12.30 Uhr sei der vermeintliche Fahrer des Amtsgerichts an der Wohnung der Frau am Winterkamp, nahe der Dietrich-Benking-Straße, vorbeigekommen. Die Seniorin übergab ihm die vereinbarte „Kaution“.

Der Mann soll etwa 37 bis 43 Jahre alt, schlank und zwischen 1,68 bis 1,72 Meter groß sein. Er habe eine schwarze Mütze, dunkle Kleidung und eine getönte Brille getragen. Gesprochen habe er mit einem nicht näher beschriebenen Akzent. Hinweise: 0234/909 41 35 oder -4441 (Kriminalwache).

Enkeltrick: Polizei gibt Tipps für Seniorinnen und Senioren

Die Polizei gibt Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

Ändern oder löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag! Wenn Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen oder Ihren Telefonbucheintrag vollständig löschen, fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

Zum Ändern oder Löschen können Sie folgendes Formular herunterladen und sich damit an Ihren Telefonanbieter wenden: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Dokumente/Telefonbucheintrag-aendern-loeschen.pdf

