Bochumer Wochenmärkte an Himmelfahrts-Donnerstag abgesagt

An diesem Donnerstag von Christi Himmelfahrt, 21. Mai, sind die Bochumer Wochenmärkte an der Matthäusstraße in Weitmar-Mitte und auf dem Bismarckplatz in Wattenscheid abgesagt. Bewohner der Stadtteile können alternativ am Freitag am Alten Markt in Wattenscheid und auf dem Pfarrer-Halbe-Platz in Weitmar-Mark ihre Einkäufe machen.

Auch die Märkte auf dem Dr.-Ruer-Platz, dem Friemannplatz in Altenbochum und dem Marktplatz an der Hauptstraße in Langendreer am Freitag finden statt. Am Samstag können Bochumer am Buddenbergplatz in der Innenstadt, am Riemke Markt, auf dem Max-König-Platz in Günningfeld, auf dem Werner Markt und auf dem Wilhelm-Hopmann-Platz in Linden einkaufen.

Von 8 bis 15 Uhr ist der Markt am Dr.-Ruer-Platz geöffnet, von 7 bis 14 Uhr am Buddenbergplatz und auf allen anderen Märkten jeweils von 7 bis 13 Uhr.

