Bochumer wandert aus – und arbeitet nun in seinem Traumjob

Bochum. Seit Dezember 2022 lebt Bochumer Philip Prijocic in Spanien. Die Grundlagen für seinen neuen Job in Barcelona lernte er in einem Callcenter.

Aus dem Callcenter nach Barcelona – so könnte man die Geschichte von Philip Prijocic (28) wohl in ganz knapper Version erzählen. Ende 2022 ist der Bochumer nach Spanien ausgewandert. Der Grund: ein für ihn außergewöhnliches Jobangebot.

Aber von vorne: Nach einer Ausbildung im Einzelhandel hat Prijocic sein Fachabitur am Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg gemacht. Im Anschluss arbeitete er selbstständig als Haustür-Vertreter und bekam vor etwa zwei Jahren, corona-bedingt, eine Stelle im Callcenter „Kik XXL“ in Bochum. Ein Job, der seinen beruflichen Werdegang maßgeblich verändern sollte.

„Nirgends lernt man das Verkaufen besser als im Callcenter. Man kann das Business auch studieren, aber eine bessere Praxis als dort gibt es nicht. Man lernt, wie man ein Gespräch aufbaut“, berichtet Prijocic, während er in Barcelona vor seinem Laptop sitzt.

Bochumer bricht seine Zelte in der Heimat ab – und zieht nach Spanien

Anfang Dezember des vergangenen Jahres hat er seine Zelte in Bochum abgebrochen, um bei einem spanischen Start-up anzufangen. „Ich wollte weiterkommen, auch beruflich. Mein damaliger Chef hat das sehr unterstützt“, berichtet er. Das Jobangebot des jungen Unternehmens „Roadheroes“, das zur „Alpega Group“ gehört, hat Prijocic überzeugt. Hinzu kommt: „Ich wollte schon immer im Ausland leben“, so der 28-Jährige.

Bisher sei „Roadheroes“ noch recht unbekannt in Deutschland, doch das will er ändern. Das Start-up, das in der Logistik-Branche tätig ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Lkw-Fahrer zusammenzubringen – und so auch für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. „Dafür haben wir eine Plattform aufgebaut. Man kann sich das so wie die Dating-App ,Tinder’ vorstellen“, erklärt der ehemalige Bochumer. Vereinfacht gesagt: Passen die Voraussetzungen von Unternehmen und Lkw-Fahrer, können diese in Kontakt treten.

Lebensart und gutes Wetter überzeugen Philip Prijocic

„Ich bin komplett für den deutschen Markt verantwortlich“, erklärt Prijocic. Die anderen Mitarbeitenden seien Spanierinnen und Spanier. „Meine Aufgabe ist es unter anderem, Unternehmen anzurufen und von der Plattform zu überzeugen.“

Seine Zukunft sieht Prijocic übrigens auch weiterhin in Spanien. „Ich möchte das berufliche Projekt großmachen“, sagt er. Auch so gefalle ihm der Lebensstil in dem südeuropäischen Land – ebenso wie das gute Wetter und Essen. Was er noch lernen muss: die Sprache. Zwar hat der 28-Jährige in der Schule für zwei Jahre Spanisch gelernt und verbringt auch seine Freizeit nur mit Einheimischen. Doch trotzdem zähle das zu den Herausforderungen.

„Wer auswandern möchte, sollte es sich trauen“

Nichtsdestotrotz: Philip Prijocic möchte anderen Mut machen – denjenigen, die auch gerne auswandern würden, den Schritt aber doch nicht wagen. „Jeder der es irgendwie machen möchte und sich irgendwie dazu in der Lage sieht, sollte sich trauen. Ein gewisser Widerstand besteht immer, wenn man jemandem erzählt, dass man in ein anderes Land geht. Doch davon sollte man sich nicht abbringen lassen“, so der 28-Jährige, der zwischenzeitlich aber auch immer wieder in der Heimat ist, um Familie und Freunde zu besuchen.

