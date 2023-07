Bochumer verkauft Handschuh von VfL-Torwart: Erlös gespendet

Bochum. Christian Durey hat den Handschuh von Torhüter Manuel Riemann beim letzten VfL-Spiel ergattert. Er hat ihn versteigert – und spendet den Gewinn.

Das letzte Heimspiel des VfL ist für die Fans ein ganz besonderes gewesen: Klassenerhalt und Platzsturm. Auch Christian Durey aus Bochum war dabei und hat von Torwart Manuel Riemann einen seiner beiden Handschuhe geschenkt bekommen. Doch den hat er nicht etwas behalten, sondern bei der Online-Plattform Ebay versteigert – und den Erlös gespendet.

Handschuh von VfL-Torwart versteigert: 505 Euro für Tierheim Bochum

„Mit ihm wurde nicht nur der Sieg gegen Leverkusen am 27. Mai gehalten, sondern auch im wahrsten Sinne die Klasse“, erklärt Durey. 37 Menschen haben Geld für den Handschuh geboten, am Ende hat der Bochumer ihn für 505 Euro verkauft. Das Geld geht an das Tierheim in Bochum, den Scheck hat Christian Durey Anfang des Monats übergeben.

Er hofft, mit seiner Spendenaktion auch weitere Menschen zu motivieren, sich Ähnliches einfallen zu lassen.

So sieht er aus: Der Handschuh, der für 505 Euro versteigert wurde. Foto: Christian Durey

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum