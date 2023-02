Kräfte der Bundespolizei kontrollierten den Bochumer am Hauptbahnhof Dortmund.

Bundespolizei Bochumer verhindert in letzter Sekunde eine Inhaftierung

Bochum. In letzter Sekunde verhinderte ein Bochumer, dass er für 50 Tage ins Gefängnis muss. Bei einer Polizeikontrolle bezahlte er eine Geldstrafe.

Ein 25-jähriger Bochumer, der von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wurde, ist am Samstagabend Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof festgenommen worden.

Der guineische Staatsangehörige wurde laut Bundespolizei gegen 18.40 Uhr kontrolliert. Dabei kam heraus, dass er im April 2019 wegen zwei Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro (60 Tagessätze) worden war. Bezahlt hatte er aber nur einen Teil, weshalb er zur Fahndung ausgeschrieben war.

Fingerabdruck-Scan bestätigte die Identität des Bochumers

Zudem suchten die Staatsanwaltschaften in Landshut und Dortmund nach dem Mann wegen weiterer Strafverfahren. Ein Fingerabdruck-Scan bestätigte seine Identität zweifelsfrei.

Der Bochumer rief einen Bekannten, welcher wenig später die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von 750 Euro bei der Polizei bezahlte. So vermied er in letzter Sekunde, eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen antreten zu müssen.

