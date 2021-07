Bochumer Vereine erfahren Hilfsbereitschaft nach der Flut

So sah es noch am vergangenen Freitag in Dahlhausen aus.

Bochum. Bochumer Vereine, die Schäden erlitten haben, können sich über Sach- und Geldspenden freuen. Auch WAZ-Leser haben die Möglichkeit zu helfen.

Die Hilfsbereitschaft für die Opfer des Hochwassers ist enorm. Viele Vereine haben immense Schäden erlitten und stehen gar vor dem Nichts. Umso bemerkenswerter die Ideen, mit denen ihnen unter die Arme gegriffen werden soll.

Halle des Reitvereins Bochum-Werne überflutet

So freut sich der Reit- und Fahrverein Bochum-Werne freut sich über eine Hochwasser-Soforthilfe des Bochumer Rotary-Clubs. Nach dem Starkregen war am 14. Juli die Reitanlage am Rüpingsweg überflutet worden. In den Ställen stand das Wasser einen Meter hoch. Auch die Reithalle wurde überflutet, weil der Harpener Bach, der an der Anlage vorbeifließt, über die Ufer getreten war. Ein Großteil der Privat- und Schulpferde wurde in benachbarten Ställen untergebracht. Der Reitunterricht ist eingeteilt. Bitter: Schon im Corona-Lockdown musste der Reitunterricht für die Kinder und Jugendlichen ausfallen.

Der Schaden soll nach ersten Schätzungen im oberen vierstelligen Bereich liegen. Was die Versicherung übernehmen wird, steht noch nicht fest. Der Familienbetrieb fürchtet, Pferde verkaufen zu müssen, um die Kosten der Reparaturen decken zu können. Was fatal wäre, denn der Schulbetrieb ist das Herz des Vereins. Ungezählte Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben hier schon das Reiten erlernt.

Entsprechend ist Betriebswartin Kimberley Reith überglücklich über die jetzt zugesagte schnelle Hilfe. Als Dank für die rotarischen Spenden will der Reit- und Fahrtverein Werne für die Kinder des St.-Vinzenz- Kinderheims einen Reittag veranstalten.

SV Waldesrand sammelt Sachspenden

Die Fußball-Jugendabteilung des SV Waldesrand in Linden hat kurzfristig eine Sammlung zugunsten der Flutopfer in Bochum und Umgebung organisiert. Die Jugendlichen baten Eltern, Trainer, Spielerinnen und Spieler sowie alle, die sich an der Aktion beteiligen wollen, um Sachspenden. Diese wurden an zwei Tagen gesammelt und werden dann den betroffenen Familien direkt und zeitnah über den Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt.

VfL Bochum spendet 30.000 Euro für Flutopfer

Der VfL Bochum spendet 30.000 Euro an die Hochwasser-Opfer und hat weitere Aktionen geplant. „Viele Menschen haben durch das Hochwasser Angehörige, Freunde oder Eigentum verloren. Der VfL Bochum möchte Unterstützung leisten und gleichzeitig den zahlreichen Helferinnen sowie Helfern danken, die unermüdlich im Einsatz für die Menschen sind“, so der Bundesligist.

Finanzielle Hilfe für Vereine an der Ruhr

Wer betroffene Verein direkt finanziell unterstützen will, hier die Kontoverbindungen: Ruhrlandbühne: DE 56 430 500 01 004 530 18 68 (Sparkasse Bochum), Linden-Dahlhauser Kanuclub: DE 13 430 500 01 004 530 06 05 (Sparkasse Bochum), DLRG Linden-Dahlhausen: DE 70 430 500 01 004 040 04 00 (Sparkasse Bochum), ASV Angelverein: DE 38 430 500 01 004 530 43 26 (Sparkasse Bochum), Linden-Dahlhauser Schwimmverein LDSV: DE 35 430 500 01 0045 3005 97 (Sparkasse Bochum), Campingverein Wasserfreunde Ruhrmühle: DE 42 430 500 01 004 5301 538 (Sparkasse Bochum).

