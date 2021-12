Bochumer Verbraucherschützer warnen vor Betrüger-Mails

Vorsicht am PC: Mitunter wollen Betrüger geheime Bankdaten von Kundinnen und Kunden abgreifen.

Bochum. Die Verbraucherzentrale Bochum warnt vor betrügerischen E-Mails. Damit sollen sensible Daten abgegriffen werden. Also Vorsicht!

Aktuell kursiert eine betrügerische E-Mail, die vorgibt, von der Bank ING zu stammen. Auch weitere Fälle im Namen anderer Banken und Sparkassen sind denkbar. Davor warnt die Bochumer Verbraucherzentrale.

Der perfide Trick: Die E-Mails sind nicht nur im täuschungsechten Design der Bank gehalten, sondern verweisen als Referenz auch auf die Verbraucherzentrale NRW. Es wird behauptet, diese würde über eine „neue sichere Karte“ berichten, die in Kürze eingeführt werde. Aktuell gibt es aber keine Neuerung und somit auch keinen Handlungsbedarf.

Mail am besten sofort löschen oder in Spam-Ordner verschieben

Der Link in der Fake-Mail sollte keinesfalls angeklickt werden, da ein schadhafter Virus dahinter verborgen sein könnte oder Kriminelle darüber die Zugangsdaten von Kundinnen und Kunden abgreifen wollen, wenn diese ihre Daten dort eintippen („Phishing“ genannt). Die E-Mail wird am besten in den Spam-Ordner verschoben oder sofort gelöscht.

