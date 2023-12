Bochumer überrascht Einbrecher: Polizei sucht nun Zeugen

Ein Bochumer hat in Gerthe an der eigenen Wohnungstür einen Mann überrascht, der wohl gerade einbrechen wollte.

Bochum. Ein Bochumer hat in Gerthe an der eigenen Wohnungstür einen Mann überrascht, der wohl gerade einbrechen wollte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Straße Am Südblick in Bochum-Gerthe nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, überraschte ein 62-Jähriger am Freitagabend, 1. Dezember, gegen 20 Uhr einen Mann an der Wohnungstür, der offensichtlich gerade einbrechen wollte.

Daraufhin sei der unbekannte Täter gegangen. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarze Kleidung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

