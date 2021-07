Bochumer Traumgarten präsentiert sich der Öffentlichkeit

Ulrich Rudzinski und Dagmar Müller im Garten in Bochum-Wattenscheid.

Bochum. Erneut öffnet in Bochum ein privater Traumgarten seine Pforte für die Öffentlichkeit. Gartenfreunde bekommen dort reichlich Anregungen.

Zum zweiten Mal in dieser Saison öffnet am kommenden Wochenende (10./11.7.) Familie Rudzinski aus Bochum-Wattenscheid ihre Gartenpforte für die Öffentlichkeit. Sie gehört zu den insgesamt fünf Familien, die an der alljährlichen Aktion „Offene Gärten Bochum“ mitmachen.

Dieses mal sind neben den Geimpften, Getesteten und Genesenen auch bis zu vier Haushalte ohne Nachweise zeitgleich zugelassen, teilt Organisatorin Christa Sattler mit. „Natürlich sind auch weiterhin Mindestabstände einzuhalten und eine Maske ist zu tragen.“

Mitte September öffnen noch einmal vier Gärten in Bochum und Wattenscheid

Fam. Rudzinski wohnt an der Graf-Adolf-Str. 38a (Zufahrt zur Pestalozzi-Schule). Geöffnet ist ihr Garten an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr.

Am 18. und 19. September sind noch einmal vier Gärten in Bochum und Wattenscheid geöffnet. Wer Anregungen zum eigenen Garten sammeln oder einfach nur Freude an der Gartenkunst haben möchten, ist dort genau richtig.

Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Person und Garten. Gespendet wird er für die Lebenshilfe Bochum.

