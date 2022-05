Bochumer Traumgärten öffnen wieder ihre Pforten

Bochum. Zwei Prachtgarten in Bochum öffnen ihre Tore wieder für Freunde der Gartenkunst. Hobbygärtner bekommen dort viele Anregungen.

Zwei weitere Traumgärten nehmen wieder an der Aktion „Offene Gartenpforte“ teil und öffnen ihr Tor für Besucher. Zunächst der Garten von Familie Eging am 15. Mai von 11 bis 18 Uhr an der Straße „Neulingsiepen 48“ in Weitmar, ebenfalls auch am 11. September.

Am 20. und 21. Mai steht der riesige Naturgarten von Familie Pork in Bochum-Linden wieder für eine öffentliche Besichtigung zur Verfügung, außerdem am 18. und 19. Juni sowie am 30. und 31. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Besucher sollen, wie üblich bei der „Offenen Gartenpforte, zwei Euro für wohltätige Zwecke spenden.

Bochumer Traumgarten ist 15.000 Quadratmeter groß – „Wahnsinn“

Der Garten befindet sich hinter dem Haus an der Hattinger Straße 625 und ist rund 15.000 Quadratmeter groß. Dort blüht eine überaus große Vielfalt an Blumen, Pflanzen, Bäumen, Sträuchern, Gemüse, Gräsern und Kräutern. „So ein Garten, mitten in Bochum – Wahnsinn!“, schrieb jemand ins Gästebuch. Er ist mittlerweile „ein zertifizierter Naturgarten“, so Familie Pork.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum