Bochumer Tierschutz: Katzenmutter und Sohn suchen Zuhause

Foto: Tiere in Not Bochum

Bochum. Eine Katzenmutter und ihr Sohn wollen ein festes Zuhause. Sie sind in einem Bochumer Tierschutzverein untergebracht, wo es besonders voll ist.

Im Tierschutzverein Tiere in Not in Bochum warten zurzeit besonders viele Katzen auf ein neues, eigenes Zuhause. Zum Beispiel Katzenmutter Ronja und Sohn Liam, beides Europäisch-Kurzhaar-Katzen.

Ronja ist anderthalb Jahre alt, die Fellfarbe ist tricolor. Sohn Liam ist fünf Monate alt, die Fellfarbe creme. „Beide sind sehr lieb, sehr verschmust und verspielt. Sie sollen zusammenbleiben und werden nicht getrennt vermittelt“, sagt der Verein. Es sind Wohnungskatzen, sie sollten keinen Freigang bekommen.

„Wir haben Ronja ohne zu zögern sofort aufgenommen“

Nachdem bekannt wurde, dass Ronja Babys erwartet, musste sie sofort aus dem Haus, berichtet Vereinsgeschäftsführer Gerhard Kipper. Die Besitzerin hatte Ronja nicht kastrieren lassen, die weitere Versorgung der tragenden Katze wollte sie auch nicht leisten.

Beide Katzen sind entwurmt, geimpft und kastriert

„Keiner wollte die tragende Katze haben. Wir haben Ronja ohne zu zögern sofort aufgenommen, als wir durch eine Nachbarin von dem Drama erfuhren.“ In den Vereinsräumen hat Ronja drei gesunde Babys bekommen und diese in aller Ruhe im Familienverband aufgezogen. Alle sind geimpft, gechipt, entwurmt und kastriert.

Zwei Geschwister haben schon gemeinsam ein neues Zuhause gefunden. Tiere in Not ist unter 0234 95 08 22 92 zu erreichen.

