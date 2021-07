Bochumer Tierpark verabschiedet sich von zwei Krokodilen

Bochum. Der Tierpark Bochum hat sich von zwei Kaimanen getrennt. Sie sollen in anderen Zoos für Nachwuchs sorgen. Ein Kaiman-Pärchen aber bliebt hier.

Zwei weibliche Brauen-Glattstirnkaimane haben den TierparkBochum verlassen und in anderen deutschen Zoos ein neues Zuhause gefunden. Sie lebten seit 1987 im Zoo an der Klinikstraße.

Die weiteren zwei Kaimane, ein Pärchen, bleiben aber in Bochum.

Eines der verabschiedeten Tiere lebt nun im Zoo Dortmund. Dort bekommt es Gesellschaft von einem ebenfalls frisch eingetroffenen, männlichen Neuzugang. Das zweite Weibchen hat sein neues Domizil im Tropengarten Emsflower in Emsbüren/Niedersachsen bezogen. Auch dort soll die Haltung der Brauen-Glattstirnkaimane aufgebaut werden.

Umzug der Kaimane erfordert volle Konzentration der Tierpfleger

„Der Umzug von Tieren – vor allem von so speziellen wie Kaimanen – ist auch für uns eine aufregende Angelegenheit, die viel Erfahrung und höchste Konzentration erfordert“, berichtet Jens Stirnberg vom Tierpark. Zusammen mit Zootierpflegern aus Dortmund und aus Emsbüren wurden die Tiere am Donnerstag aus der Anlage genommen und in Transportkisten sicher zu ihren neuen Unterkünften gebracht. „Beide haben mittlerweile ihr neues Zuhause in Augenschein genommen und sind dabei, sich in der noch etwas unbekannten Umgebung einzuleben“, heißt es im Tierpark.

Mit rund 1,70 Meter Länge zählt der Glattstirnkaiman zu den kleinsten Krokodilen der Welt.

