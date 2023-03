Bochumer Symphoniker planen beschwingten Start ins Frühjahr

Bochum. Konzerte mit klassischen Stücke von Brahms bis Vivaldi versprechen einen spannenden April. Die Orchesterakademie widmet sich einem Weltraum-Opus.

Auf einen spannenden Start in den Frühling freuen sich die Bochumer Symphoniker. Das April-Programm im Anneliese-Brost-Musikforum ist randvoll mit klassischen Stücken von Brahms bis Vivaldi, auch die junge Orchesterakademie meldet sich wieder zu Wort.

Randvolles Programm bei den Bochumer Symphonikern im April

Direkt der Auftakt ist Chefsache: Bei zwei Symphoniekonzerten der schönen Reihe „Von Herzen“ widmet sich Generalmusikdirektor Tung-Chieh Chuang gemeinsam mit dem Orchester einigen Stücken, die ihm besonders am Herzen liegen. Die vierte Symphonie von Johannes Brahms besticht durch eine Reihe wunderschöner Melodien. Die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss, die in Konzertsälen eher selten zu hören sind, werden begleitet von der Sopranistin Christiane Karg.

Wie häufig bei den „Von Herzen“-Konzerten ist die Eröffnung ein besonderes Schmankerl: Diesmal steht das nur zwölfminütige Stück „Star-Isle“ des japanischen Komponisten Toru Takemitsu im Mittelpunkt und entführt die Zuhörer in ferne Sternenwelten. Die Konzerte beginnen am Samstag, 1. April, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 2. April, um 16 Uhr, Jeweils eine Stunde vor Beginn gibt Chuang eine Einführung am Klavier.

Kammerkonzert mit Stück von Paul Ben-Haim

Gewissermaßen nahtlos weiter geht der Konzertreigen am Sonntag, 2. April, um 18.30 Uhr im kleinen Saal: Pianist Kotaro Fukuma spielt dann zwei Klavierstücke von Johannes Brahms und Jean Sibelius, denen die Aufmerksamkeit der Symphoniker in dieser Spielzeit ganz besonders gilt. Fukuma beleuchtet das Schaffen der beiden Komponisten dabei auf eher ungewöhnliche Weise.

Die Sopranistin Christiane Karg ist bei den „Von Herzen“-Konzerten der Bochumer Symphoniker am 1. und 2. April mit dabei. Foto: Gisela Schenker

Beim Kammerkonzert „Bosy-Camera“ am Sonntag, 9. April, um 18 Uhr im kleinen Saal erklingt das Klarinettenquintett op. 31 des wegweisenden israelischen Komponisten Paul Ben-Haim. Wie kaum ein zweiter verstand er es, europäische Musik mit arabischen Einflüssen zu verbinden. Im Anschluss wird ein weiteres Klarinettenquintett von Johannes Brahms gespielt.

Orchesterakademie spielt die „Star Wars“-Hymnen

Das Abschlusskonzert der Orchesterakademie ist am Sonntag, 16. April, um 18 Uhr im Musikforum zu erleben. Rund 100 Jugendliche haben zuvor eine Woche lang intensiv geprobt und erste Orchestererfahrungen gesammelt. Unter der Leitung von Magdalena Klein arbeiten alle auf ein großes Konzert hin, bei dem man gut beobachten kann, wie Musik junge Leute über sich hinauswachsen lässt. Gespielt werden unter anderem Auszüge aus den „Star Wars“-Hymnen von John Williams.

Familienkonzert mit der „Verblecherbande“

Das Sonus-Brass-Ensemble wird beim Familienkonzert am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr groß aufspielen. Erzählt wird die aufregende Geschichte der „Verblecherbande“, die sich nicht nur Kinder gerne anhören. (sw)

Das Bosy-Pur-Konzert „Acht Jahreszeiten“ am 26. April im großen Saal ist ausverkauft. Karten und Infos: 0234 910 8666 und bochumer-symphoniker.de

