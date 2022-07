Bochumer Symphoniker machen wieder Station bei der Bogestra

Generalmusikdirektor Tung-Chieh Chuang leitet am 17. September sein erstes Konzert in der Bogestra-Betriebswerkstatt in Bochum.

Bochum. Am 17. September gibt das Orchester sein traditionelles Gastspiel in der Betriebswerkstatt in Bochum-Riemke. Der Vorverkauf startet am Montag.

Der Countdown läuft für das nächste Konzert der Bochumer Symphoniker bei der Bogestra: Am Samstag, 17. September, um 20 Uhr macht das Orchester in der Betriebswerkstatt (Hofsteder Straße 252) in Riemke Station. Wer dabei sein will, sollte nicht allzu lang mit dem Ticketkauf zögern, denn die Gastspiele der Bosy bei der Bogestra sind rasch ausverkauft. Der Vorverkauf startet bereits am Montag, 18. Juli.

Bochumer Symphoniker geben Gastspiel bei der Bogestra

Die Freundschaft zwischen dem Orchester und der Bogestra besteht seit vielen Jahren Diesmal wird erstmals Generalmusikdirektor Tung-Chieh Chuang das Konzert leiten, die Violinist Ziyu He wird als Solistin dabei sein. Neben Tschaikowskys Symphonie Nr. 5 e-Moll wird auch das Violinkonzert „Butterfly Lovers“ von He Zhanhao und Chen Gang zu hören sein, eine der bekanntesten klassischen Kompositionen Chinas.

Neu diesmal: Die Tickets werden online über das Portal „Reservix“ erhältlich sein. Daneben gibt es auch eine Reihe von Vorverkaufsstellen: etwa die Touristinfo (Huestraße 9), der Discover-Record-Store (Untere Marktstraße 1), Aktiv-Music-Point (Kortumstraße 97 in der City-Passage) und das Alltours-Reisecenter (Markstraße 416). In den Kundencentern der Bogestra gibt es hingegen keine Tickets. (sw)

Karten: 18 bis 25 Euro, für Bogestra-Abonnenten 12 bis 18 Euro. Alle Infos: bogestra.de/midw

